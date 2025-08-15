Българският бизнес ще спести 1,1 млрд. лв. от разходи за превалутиране

Какви са конкретните указания за визуализация на цени в евро и лева?

Цените на стоките и услугите трябва да бъдат изписвани ясно и четливо, с еднакъв размер на шрифта за двете валути – лев и евро, като обозначенията трябва да бъдат разбираеми за потребителите. Това подчерта министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов след среща на експертната работна група „Нефинансов сектор“ към Координационния съвет за подготовка на България за еврозоната. Заседанието, проведено в Министерството на икономиката, събра представители на бизнеса, браншови и неправителствени организации, предава БГ НЕС.

По време на срещата бяха разгледани насоки, свързани с изискването за двойно обозначаване на цените и възможностите за плащане в брой както в лева, така и в евро. Това се прави във връзка с наближаващото въвеждане на еврото в България. Министър Дилов обясни, че целта на насоките е да дадат методическа помощ и яснота за това как търговците трябва да прилагат тези правила в практиката.

Той уточни, че периодът на двойно изписване на цените ще продължи от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г. Макар самите насоки да не са задължителни по закон, те са важни за улесняване на бизнеса и за насърчаване на добри практики. Разработени са с участието на работодателски организации и съответстват на последните промени в Закона за въвеждане на еврото.

Насоките включват конкретни указания за визуализацията на цените – те трябва да бъдат поставяни една до друга, с еднакъв по размер, вид и цвят шрифт, както за стойността, така и за обозначението на валутата. Няма задължително изискване коя валута да бъде изписана първа. При желание, стотинките могат да се изпишат с по-малък шрифт, но това трябва да важи еднакво и за двете валути. След 1 януари 2026 г. търговците ще имат свободата да решат дали да приемат смесено плащане, като при разплащания в брой рестото ще се връща изцяло в евро, освен ако няма наличност, когато ще се връща в лева – това важи и при рекламации.

След като насоките бяха обсъдени с представителите на бизнеса и експертите, те ще бъдат публикувани на официалната държавна платформа Evroto.bg. Министър Дилов изрази увереност, че присъединяването към еврозоната ще донесе положителен ефект върху икономиката, ще улесни бизнеса и ще повиши жизнения стандарт на гражданите. Той отбеляза, че отпадането на разходите по обмен на валута и поддръжка на левови и еврови сметки ще спести на компаниите около 1,1 млрд. лева годишно.

Министърът посочи още, че страната вече усеща първите позитивни ефекти от процеса по присъединяване. Кредитният рейтинг на България е повишен и е достигнал равнища, невиждани от 2007 г. насам. Очаква се ново повишение в близките месеци, което би донесло най-високия кредитен рейтинг в историята на страната. Също така, преки чуждестранни инвестиции са нараснали с 47% през първите пет месеца на годината, достигайки 1,4 млрд. евро – показател за повишения инвеститорски интерес.

