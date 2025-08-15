1 USD
1.67308 BGN
Петрол
65.68 $/барел
Bitcoin
$119,224.0
Последвайте ни
1 USD
1.67308 BGN
Петрол
65.68 $/барел
Bitcoin
$119,224.0
БГ Бизнес Българският бизнес ще спести 1,1 млрд. лв. от разходи за превалутиране

Българският бизнес ще спести 1,1 млрд. лв. от разходи за превалутиране

bTV Бизнес екип

Какви са конкретните указания за визуализация на цени в евро и лева?

Цените на стоките и услугите трябва да бъдат изписвани ясно и четливо, с еднакъв размер на шрифта за двете валути – лев и евро, като обозначенията трябва да бъдат разбираеми за потребителите. Това подчерта министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов след среща на експертната работна група „Нефинансов сектор“ към Координационния съвет за подготовка на България за еврозоната. Заседанието, проведено в Министерството на икономиката, събра представители на бизнеса, браншови и неправителствени организации, предава БГ НЕС. 

Снимка: БГНЕС

По време на срещата бяха разгледани насоки, свързани с изискването за двойно обозначаване на цените и възможностите за плащане в брой както в лева, така и в евро. Това се прави във връзка с наближаващото въвеждане на еврото в България. Министър Дилов обясни, че целта на насоките е да дадат методическа помощ и яснота за това как търговците трябва да прилагат тези правила в практиката.

Как ще се обръщат различните суми от лева в евро в

Той уточни, че периодът на двойно изписване на цените ще продължи от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г. Макар самите насоки да не са задължителни по закон, те са важни за улесняване на бизнеса и за насърчаване на добри практики. Разработени са с участието на работодателски организации и съответстват на последните промени в Закона за въвеждане на еврото.

Снимка: БГНЕС

Насоките включват конкретни указания за визуализацията на цените – те трябва да бъдат поставяни една до друга, с еднакъв по размер, вид и цвят шрифт, както за стойността, така и за обозначението на валутата. Няма задължително изискване коя валута да бъде изписана първа. При желание, стотинките могат да се изпишат с по-малък шрифт, но това трябва да важи еднакво и за двете валути. След 1 януари 2026 г. търговците ще имат свободата да решат дали да приемат смесено плащане, като при разплащания в брой рестото ще се връща изцяло в евро, освен ако няма наличност, когато ще се връща в лева – това важи и при рекламации.

След като насоките бяха обсъдени с представителите на бизнеса и експертите, те ще бъдат публикувани на официалната държавна платформа Evroto.bg. Министър Дилов изрази увереност, че присъединяването към еврозоната ще донесе положителен ефект върху икономиката, ще улесни бизнеса и ще повиши жизнения стандарт на гражданите. Той отбеляза, че отпадането на разходите по обмен на валута и поддръжка на левови и еврови сметки ще спести на компаниите около 1,1 млрд. лева годишно.

Ако след 5, 10, 30 или повече години намеря левове, ще мога ли да ги обменя за евро?

Министърът посочи още, че страната вече усеща първите позитивни ефекти от процеса по присъединяване. Кредитният рейтинг на България е повишен и е достигнал равнища, невиждани от 2007 г. насам. Очаква се ново повишение в близките месеци, което би донесло най-високия кредитен рейтинг в историята на страната. Също така, преки чуждестранни инвестиции са нараснали с 47% през първите пет месеца на годината, достигайки 1,4 млрд. евро – показател за повишения инвеститорски интерес.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата