Как ще се обръщат различните суми от лева в евро в "Български пощи"?

Пощите започва обучения на служителите за обмяната на парите

„Български пощи“ са започнали обучения на служителите във връзка са обмяната на левовете в евро в пощенските станции в населени места, в които няма банкови клонове.

Общо в 2230 станции в страната, включително в най-отдалечените населени места, ще се извършва обмяната на левове от 1 януари 2026 г. През първите шест месеца на 2026 г. тази обмяна ще бъде безплатна.

Обмяната ще се извършва в населени места без банки, като:

суми до 1000 лв. – обмен на момента;

суми над 1000 лв. – със заявка, изпълнение за 3–5 работни дни;

в 954 станции ще се приемат заявки за обмен до 10 000 лв.

На сайта на "Български пощи" ще бъдат публикувани пощенските станции, в които ще се извършва обмяна на валутата, включително и тези, в които ще се приемат заявки за обмен до 10 000 лв.

"Ще имаме видеонаблюдение с висока резолюция, сигнално-охранителни системи, детектори за фалшиви банкноти. Работим с частни охранителни фирми и МВР, за да гарантираме спокойствието на хората", заяви наскоро изпълнителният директор на "Български пощи" Цветилия Стоилкова.

От "Български пощи" предупреждават гражданите да не се доверяват на случайни лица, които им предлагат обмяна на левовете. "Хората в селата да обменят пари в пощите. Това е сигурно място, парите идват от обслужващата банка, а не от съмнителни източници. Няма риск да получите фалшиви банкноти", обясни Стоилкова.

От дружеството вече работят и с кметските наместници. Предстои да се проведат срещи с населението, за да се разясни как да се предпазят от измами. Освен това "Български пощи" ще разпространи листовки, брошури и плакати с важна информация.

"Банкнотите в евро ще се зареждат от обслужващата ни банка, която работи с Българската народна банка. По определени маршрути, с охранителна инкасо компания, ще се извършва зареждането и връщането на средствата", уточни Стоилкова.

Тя увери, че служителите на БП са опитни и добре познати в малките населени места. Те ще бъдат оборудвани с банкнотоброячни и монетоброячни машини, за да обслужват хората бързо и ефективно.

