Български производител на лодки обяви публично предлагане на акции за 3 млн. евро на БФБ

Аукционът е насрочен за 20 май 2026 година

Българската компания, разработваща електрически лодки и яхти "Хелиос Марин" АД (Helios Marine Inc), обяви първично публично предлагане на акции на пазара за малки и средни предприятия (BEAM) на Българската фондова борса. Дружеството планира да набере до 3 млн. евро чрез емисия на до 343 000 нови акции на цена от 8,75 евро за акция. Аукционът е насрочен за 20 май 2026 година, съобщиха от компанията.

Мениджър по предлагането е инвестиционен посредник "Карол" АД. Набраните средства ще бъдат насочени към разширяване на производството, разработване на нови продукти и осигуряване на оборотен капитал за изпълнение на текущи поръчки.

Дружеството разполага със собствена производствена база в Бургас, където се произвежда първият ѝ сериен модел – Хелиос Омега 7.2 (Helios Omega 7.2), предаде БТА. През миналата година моделът беше отличен с наградата "GUSSIES" в категорията електрически яхти до 8 метра.

"Хелиос Марин" АД е основана от братята Енчеви - предприемачи с опит в софтуерния сектор и зелената енергия. Компанията разработва интегрирано технологично решение, което обединява хардуер и софтуер, включително батерийни системи, с цел да предложи алтернатива на традиционните плавателни съдове с двигатели с вътрешно горене.

От компанията посочиха, че предстои официално представяне на електрически лодки по време на дни на отворените врати, които ще се проведат в периода 11-13 май в Бургас. Тестови курсове на вода са предвидени за 12 и 13 май.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN