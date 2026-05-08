1 USD
1.177 BGN
Петрол
101.21 $/барел
Bitcoin
$79,708.2
Курсът на еврото и долара за 8 май 2026 г.

Курсът на еврото и долара за 8 май 2026 г.

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото нараства спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация. 

Единната валута се разменя за 1,1747 долара за едно евро или с 0,1 на сто над нивото на затваряне вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,177 долара.
 
Спрямо британската лира еврото отстъпва леко с 0,06 на сто до 0,8646 лири за евро, а спрямо швейцарския франк – с 0,04 на сто до 0,9152 франка за евро, пише БТА.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

