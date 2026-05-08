Турция подготвя 20-годишни данъчни облекчения за привличане на чужд капитал

Комисията по планиране и бюджет към турския парламент одобри законодателен пакет с мащабни данъчни реформи, насочени към привличане на чуждестранен капитал и разширяване на финансовата активност в Истанбулския финансов център (IFC).

Предложението е под внимателно наблюдение, откакто президентът Реджеп Тайип Ердоган го представи през април като част от по-широката стратегия на Анкара за привличане на международни инвеститори, мултинационални компании и глобално мобилно богатство чрез дългосрочни данъчни стимули и разширени предимства за финансовия сектор.

Съгласно проекта турски граждани, считани за местни данъчни лица в Турция, ще бъдат освободени за 20 години от данък върху доходите и приходите, придобити в чужбина, при условие че през последните три календарни години преди завръщането си не са имали данъчно местожителство или регистриран адрес в страната.

Регламентът предвижда също, че предишни данъчни задължения в Турция, свързани с приходи от недвижими имоти, инвестиции или капиталови печалби, няма да лишават лицата от право на облекчението. Доходите, обхванати от режима, няма да подлежат на деклариране в годишните данъчни декларации.

Пакетът намалява и данъка върху наследствата и прехвърлянето на имущество до 1% за активи, наследени по време на периода на освобождаване от данъци, с цел насърчаване на притока на чужд капитал към турската икономика.

Предложението въвежда нова категория „квалифицирани центрове за услуги“, обхващаща капиталови компании, работещи в поне три държави и генериращи минимум 80% от годишните си приходи от свързани дружества в чужбина.

Тези центрове ще могат да предоставят услуги като финансово консултиране, стратегическо управление, одит, правни консултации, дигитална трансформация, научноизследователска и развойна дейност и техническа поддръжка. Дейността им, както и транзитната търговия, ще се ползват от сериозни корпоративни данъчни стимули.

Печалбите от външнотърговски операции, при които стоките не влизат на територията на Турция, ще получат 95% данъчно приспадане, а за компаниите в Истанбулския финансов център облекчението ще достига 100%.

Квалифицираните центрове за услуги, реализиращи приходи в чужбина, ще могат да се възползват от тези стимули за период от 20 отчетни години, при условие че средствата бъдат прехвърлени в Турция преди крайните срокове за подаване на данъчни декларации.

Предложението удължава и данъчните стимули за Истанбулския финансов център, като запазва 100-процентното корпоративно данъчно приспадане за допустимите финансови институции до 2047 г. Освобождаването от лицензионни такси се увеличава от пет на 20 години.

Квалифицираният персонал ще получава освобождаване от подоходен данък върху възнаграждения до три пъти размера на брутната минимална заплата, а за центровете в IFC с инвестиционни сертификати - до пет пъти.

Пакетът намалява корпоративния данък до 12,5% за компании със сертификат за индустриална регистрация, активно ангажирани в производството, както и за фирми в селскостопанския сектор.

Намалената ставка ще се прилага само за печалби, генерирани пряко от производствени дейности, и ще влезе в сила за доходите от данъчната 2027 г. и следващите периоди. Компаниите, които се възползват от това намаление, няма да могат едновременно да използват действащото петпроцентно данъчно облекчение за износ.

Физически и юридически лица, които декларират пред банки или посреднически институции пари, злато, чуждестранна валута, ценни книжа и други финансови инструменти, държани в чужбина, ще бъдат освободени от данъчни проверки и ревизии, свързани с тези активи, съобщи БГНЕС.

Декларираните средства трябва да бъдат прехвърлени в Турция в срок до два месеца след подаването на декларацията.

Схемата ще обхване и активи, намиращи се в страната, но неофициално регистрирани, ако бъдат внесени в турски финансови институции и вписани в официалните счетоводни книги.

Очаква се законопроектът да бъде подложен на гласуване в парламента в четвъртък и да влезе в сила след публикуването му в Държавен вестник.

