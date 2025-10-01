Откриха едно от най-големите находища на литий в света

Sproule ERCE потвърди данните за ресурсната база

Германия може да се окаже сред водещите държави в света по литиеви ресурси. Международната компания Neptune Energy потвърди наличието на 43 милиона тона литиев карбонатен еквивалент (LCE) в региона Алтмарк, провинция Саксония-Анхалт. Това е едно от най-големите находища на литий в световен мащаб.

Алтмарк е добре познат с повече от 55-годишната си история в добива на природен газ. Според експертите подземните солени разтвори, свързани с находището, се оказват силно минерализирани и богати на литий.

Международната независима консултантска агенция Sproule ERCE е извършила верификация по стандарта CIM/NI43-101, потвърждавайки данните за ресурсната база.

Главният изпълнителен директор на Neptune Energy Андреас Шек коментира, че резултатите подчертават огромния потенциал на лицензионните площи в Саксония-Анхалт.

„Това ни позволява да допринесем съществено за германския и европейския пазар на литий – критична суровина за енергийния преход“, коментира той.

