1 USD
1.66581 BGN
Петрол
66.26 $/барел
Bitcoin
$114,482.0
Последвайте ни
1 USD
1.66581 BGN
Петрол
66.26 $/барел
Bitcoin
$114,482.0
Свят Откриха едно от най-големите находища на литий в света

Откриха едно от най-големите находища на литий в света

bTV Бизнес екип

Sproule ERCE потвърди данните за ресурсната база

Германия може да се окаже сред водещите държави в света по литиеви ресурси. Международната компания Neptune Energy потвърди наличието на 43 милиона тона литиев карбонатен еквивалент (LCE) в региона Алтмарк, провинция Саксония-Анхалт. Това е едно от най-големите находища на литий в световен мащаб.

Алтмарк е добре познат с повече от 55-годишната си история в добива на природен газ. Според експертите подземните солени разтвори, свързани с находището, се оказват силно минерализирани и богати на литий.

 

Кристин Лагард: Еврозоната устоява на търговската буря от митата на Тръмп

Международната независима консултантска агенция Sproule ERCE е извършила верификация по стандарта CIM/NI43-101, потвърждавайки данните за ресурсната база.

 

Главният изпълнителен директор на Neptune Energy Андреас Шек коментира, че резултатите подчертават огромния потенциал на лицензионните площи в Саксония-Анхалт.

 

Курсът на долара за 1 октомври 2025 г.

„Това ни позволява да допринесем съществено за германския и европейския пазар на литий – критична суровина за енергийния преход“, коментира той.

 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата