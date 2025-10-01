Кристин Лагард: Еврозоната устоява на търговската буря от митата на Тръмп

През юли бе постигнато споразумение между ЕС и САЩ за 15% мита върху европейските продукти

Управителят на Европейската централна банка, Кристин Лагард, посочи, че митата, наложени от САЩ, не са оказали толкова силно влияние върху икономиката на еврозоната, колкото се смяташе в началото. Въпреки това тя предупреди, че в настоящата нестабилна международна обстановка винаги съществува риск от нови заплахи, предава БГ НЕС.

Снимка: БГНЕС / EPA

Европа се оказа една от основните цели на митническата политика на президента Доналд Тръмп. През юли бе постигнато предварително споразумение между Европейския съюз и САЩ, с което се установиха мита от 15% върху повечето европейски продукти, изнасяни за американския пазар. Въпреки че тази ставка е по-висока от предишната, тя остана по-ниска от суровите нива, които Тръмп първоначално бе обещал.

По време на реч в Хелзинки, Лагард припомни, че през 2025 г. Европа е играла ролята на страна, която понася последствията от използването на търговията като средство за политически натиск. Тя подчерта, че първоначалните прогнози за силно негативен ефект върху икономиката на еврозоната вследствие на американските мита не са се сбъднали. Според Лагард това развитие се дължи на няколко ключови фактора. Един от тях е ограничените контрамерки, които са предотвратили сериозни сътресения във веригите за доставки, както и укрепването на еврото спрямо долара, породено от несигурност около икономическата политика на САЩ.

Независимо от това, Лагард подчерта, че в настоящата глобална ситуация, търговските и геополитическите сътресения ще останат постоянен фактор. По отношение на лихвените проценти, тя заяви, че ЕЦБ се намира в стабилна позиция след отслабването на инфлационния натиск. След сериозните шокове от последните години инфлацията в еврозоната се задържа около целевото ниво от 2%. Централната банка намали лихвите от рекордно високите им нива и ги остави непроменени на последните си две срещи, като повечето анализатори не очакват скорошна нова корекция.

