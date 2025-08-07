1 USD
БГ Бизнес Български фонд става инвеститор в най-големия оператор на частни домове за възрастни в Румъния

Български фонд става инвеститор в най-големия оператор на частни домове за възрастни в Румъния

bTV Бизнес екип

Фондът инвестира в бързоразвиващи се компании в Румъния, България, Словения, Хърватия и Сърбия

Affinity Life Care, най-голямата частна мрежа за домове за възрастни хора в Румъния, обяви, че е привлякла инвестиция за растеж от страна на BlackPeak Capital – български фонд за дялово инвестиране, активен в Югоизточна Европа, пише Romania Insider.

В момента Affinity управлява три центъра, разположени в ключови райони на Букурещ, с общ капацитет от над 400 лицензирани легла. Компанията предлага дългосрочни грижи и медицинска рехабилитация.

Бизнес моделът на Affinity се базира на управление на частни центрове в централни градски локации, които осигуряват лесен достъп до здравни услуги и възможност за чести посещения от страна на семействата – ключови фактори за по-добра социална интеграция на обитателите. Компанията си поставя за цел да удвои броя на леглата в мрежата си и да продължи активното си разширяване и в бъдеще.

Основан през 2014 г., BlackPeak Capital инвестира в бързоразвиващи се компании в Румъния, България, Словения, Хърватия и Сърбия.

BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund се подкрепя от Европейския инвестиционен фонд чрез програмите COSME (2014–2020) и JEREMIE, както и от Европейския съюз чрез Equity Facility for Growth, InvestBG, ЕБВР, IFC и други частни институционални инвеститори от Европа.

„Радваме се, че имаме възможност да си партнираме с Affinity и да подкрепим амбициозните им планове за растеж“, споделя Вирджил Чъцу, ръководител на дейността на BlackPeak Capital в Румъния.

