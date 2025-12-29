БДЖ ще приема плащания само в лева или само в евро през януари

Комбинирано разплащане няма да бъде позволено.

През януари на следващата година „Български държавни железници“ ще приемат плащания единствено в една валута – или само в левове, или само в евро. Това съобщава националният железопътен превозвач в информация, насочена към своите клиенти, предава БНР.

Компанията уточнява, че комбинирано разплащане няма да бъде позволено. С други думи, няма да може в рамките на една покупка да се плаща едновременно с левове и с евро, независимо от сумата или начина на плащане. От БДЖ посочват още, че при необходимост ще бъде възможно връщането на ресто и в левове. Тази практика е в съответствие с действащите нормативни изисквания, свързани с въвеждането на еврото.

Законът за въвеждане на еврото дава право на търговците да връщат ресто изцяло само в една от двете валути, без задължение за комбинирано връщане. Именно на тази правна възможност се позовава и железопътният превозвач.

Освен това БДЖ въвежда ограничение по отношение на броя монети, използвани при плащане. В рамките на една транзакция няма да се приемат повече от 50 монети, независимо дали те са в левове или в евро.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN