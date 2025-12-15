Българите се връщат от Германия: "Тук ми остават повече пари"

За първи път от десетилетие през 2024 г. намалява броят на българите, регистрирани в Германия

„В България от заплатата ми остават повече пари, отколкото в Германия – с около 600 лева повече на месец“, казва Кристина Борисова. В началото на 2025 г. тя се връща в България след над осем години в Германия. Решението узрява по време на пандемията от COVID-19, когато работата от разстояние става правило. „Така или иначе вече работех от вкъщи. В личен план също настъпиха промени и с децата решихме да се върнем“, разказва 41-годишната жена.

Днес Кристина живее в Поморие и продължава да работи за германската компания Adhoc от Гера като специалист по обработка на данни. Получава германската си заплата, не плаща наем и е близо до семейството си.

Подобна е и историята на Радимир Бицов, който се връща от Германия преди пет години след осемгодишен престой. Днес живее в София и работи дистанционно за IT компанията ACB Studio в Дюселдорф. „Искахме да сме близо до роднините, а и намирането на по-голямо жилище в Берлин беше почти невъзможно“, казва той. Финансовият ефект също е осезаем: „От германската ми заплата в България ми остава значително повече нето“..

Тези случаи вече не са изолирани. Според юриста Константин Русков, който работи с германски работодатели, все повече българи се връщат и продължават да работят дистанционно за чужди компании. „В началото на пандемията имахме няколко такива клиента, днес са десетки. Някои фирми имат по 15–20 служители, регистрирани в България“, казва той пред DW.

Официална статистика за този тип завръщане няма, но данните на германската статистическа служба Destatis показват, че през 2024 г. за първи път от десетилетие насам броят на българите, регистрирани в Германия, намалява. В същото време НСИ отчита, че от 2022 г. насам в България се завръщат повече граждани, отколкото напускат страната.

Финансовият мотив е ключов за много от тях. „В Мюнхен при 8000 евро бруто на служител му остават около 4500 евро нето. В България – близо 6000“, дава пример Русков. По-ниските разходи за живот и осигуровки правят дистанционната работа от България изгодна и за служителите, и за работодателите.

Въпреки това, завърналите се признават, че разликата постепенно се стопява заради растящите цени у нас. „Някои неща в България вече са по-скъпи, отколкото в Германия“, казва Кристина. Липсват им редът, чистотата и здравната система, но близостта до семейството остава решаваща.

Мнозина обаче гледат и с тревога на политическата обстановка. „Ако условията се влошат още, няма да е трудно отново да си тръгнем“, признават част от тях. Защото, както казва един от събеседниците: „Няма перфектно място – но има граници на компромиса.“

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN