Защо шефът на YouTube ограничава екраните за децата си?

Експерти продължават да предупреждават за вредите от прекомерната употреба на смартфони

Главният изпълнителен директор на YouTube Нийл Мохан се нарежда сред нарастващия брой технологични лидери, които открито признават, че ограничават достъпа на децата си до социалните медии, тъй като негативните ефекти от прекомерния онлайн престой върху младите хора стават все по-ясни. Мохан зае поста през 2023 г. и наскоро беше обявен за изпълнителен директор на годината за 2025 г. от списание Time.

Снимка: Pexels

В интервю за изданието той споделя, че използването на YouTube и други платформи от неговите деца е строго контролирано. По думите му семейството му ограничава времето, което те прекарват в социалните мрежи и пред екраните, като през делничните дни правилата са по-строги, а през уикендите – по-гъвкави. Мохан допълва, че те не са перфектни, но се стараят да поддържат баланс.

Той подчертава, че принципът „всичко с мярка“ работи най-добре за него и съпругата му и че този подход важи не само за социалните мрежи, но и за всички други дигитални услуги. Главният изпълнителен директор на YouTube има три деца – двама сина и една дъщеря. Експерти продължават да предупреждават за вредите от прекомерната употреба на смартфони и социални медии сред деца и тийнейджъри. Професорът от Нюйоркския университет Джонатан Хайдт, автор на книгата „Тревожното поколение“, препоръчва децата да не използват смартфони преди 14-годишна възраст и да нямат достъп до социални медии преди да навършат 16 години. Според него смартфонът не е просто телефон, а многофункционално устройство, чрез което целият свят може да достигне до децата.

Темата придоби и законодателно измерение, след като Австралия стана първата държава, която официално забрани достъпа до основни социални медийни платформи за потребители под 16 години. Преди приемането на закона проучване на YouGov показа, че 77% от австралийците подкрепят подобна мярка, въпреки че прилагането ѝ срещна известна съпротива.

В по-широко интервю за Time Мохан заяви, че чувства „първостепенна отговорност“ към младите хора и към това родителите да разполагат с повече инструменти за контрол върху начина, по който децата им използват платформата. Той напомни, че YouTube Kids е създаден през 2015 г. като версия, съобразена с детската аудитория, с цел да улесни родителите да управляват онлайн присъствието на децата си според нуждите на всяко домакинство.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN