Защо празничният сезон може да ускори намирането на работа?

Според експерти, работодателите искат да влязат в 2026 г. подготвени

Ако единственото ви коледно желание е да си намерите работа, не бива да позволявате празничното настроение да забави или спре усилията ви. Според рекрутъри и мениджъри по подбор широко разпространено заблуждение е, че в края на годината работодателите „замразяват“ интервютата заради отпуските на ръководителите. Реалността обаче често е различна – наемането остава стабилно, а понякога дори се ускорява, защото мениджърите са под натиск да заемат отворените позиции, преди бюджетите за подбор да бъдат занулени през януари.

Снимка: Getty Images / iStock

„Или ги използваш, или ги губиш“, обяснява Никол Фернандес-Вале, водещ партньор по привличане на таланти в Royal Caribbean Group, пред Business Insider. По думите ѝ, този период остава изключително натоварен за екипите по подбор. Подобна тенденция наблюдава и Брайън Финк, независим рекрутър от Джорджия, който в момента помага на AI стартъп в Атланта да наеме двама мениджъри и шест софтуерни инженери, които трябва да започнат работа преди края на 2025 г.

„Работодателите искат да влязат в 2026 г. подготвени“, казва Финк. „Те не желаят тепърва да започват процеса по наемане през януари, а предпочитат да стартират силно, сякаш са на стартовата линия на състезание.“ Това означава, че кандидатите, които останат активни по празниците, могат да се окажат в изгодна позиция.

Допълнително предимство е по-слабата конкуренция. Докато много търсещи работа временно спират кандидатстването си, това е моментът да се възползвате, съветва Арън Робъртс, мениджър по подбор в компанията за търговски недвижими имоти JLL. Той разполага с над 50 отворени позиции в Калифорния – от административни асистенти до мениджъри по поддръжка и продуценти – и очаква да запълни поне една трета от тях до Нова година. „Ако прекъснете търсенето си, може да изпуснете реална възможност“, подчертава той.

Снимка: Getty Images / iStock

Празничният период е благоприятен и за нетуъркинг. Хората обикновено са по-отворени и добронамерени, което увеличава шансовете да получите отговор, смята Джулия Леви, независим експерт по подбор на таланти и автор на „From Hi to Hired: Your Insider Guide to Internships“. Ако отложите тези контакти за януари, вероятността за смислен отговор често е по-малка, тъй като тогава мнозина вече са затрупани с нови проекти и ангажименти, а и конкуренцията за работни места осезаемо нараства.

