Българите пътуват най-много до тази наша съседка

Пътуванията на българите са се увеличили с 6,2%

Българите пътуват все повече. По последни данни, цитирани от Националния статистически институт (НСИ), пътуванията на българските граждани в чужбина през февруари 2026 г. са 571,5 хиляди. Това са с 6,2% повече от февруари 2025 г.

Къде българите пътуват най-много?

Данните показват, че най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 131.5 хил., Гърция - 118.1 хил., Румъния - 64.6 хил., Сърбия - 46.6 хил., Германия - 33.4 хил., Австрия - 26.7 хил., Република Северна Македония - 24.2 хил., Италия - 21.1 хил., Испания - 14.2 хил., Франция - 13.9 хиляди.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели - 46.2%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 30.9%, и със служебна цел - 22.9%.

Посещения в България

Снимка: bTV

През февруари 2026 г. посещенията на чужди граждани в България са 735.2 хил. (виж табл. 2 от приложението), или с 2.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година (виж фиг. 4). Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 28.2% (207.5 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 55.1% от общия брой чужди граждани и достига 405.1 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 43.6%, и Гърция - 24.0%.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN