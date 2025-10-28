1 USD
БГ Бизнес България става оръжеен хъб на Балканите: Ще строят завод за барут и боеприпаси

България става оръжеен хъб на Балканите: Ще строят завод за барут и боеприпаси

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Проектът е от стратегическо значение за цяла Европа

Българската държава и германският технологичен концерн „Райнметал“  ще обявят днес началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси на официална церемония в Министерския съвет, съобщава БГНЕС. 

Проектът е от стратегическо значение не само за България, но и за цяла Европа. Инвестицията в размер на близо 1 млрд. лева е сред най-значимите през последните години и е ключова стъпка за модернизирането на българската отбранителна индустрия. Тя е също част от усилията на Европейския съюз и НАТО за укрепване на отбранителните способности и стратегическата автономност на Европа в контекста на променената геополитическа среда, съобщиха от правителствения пресцентър.

Снимка: iStock

Икономически растеж, развитие на производствени мощности от най-ново поколение и нови близо 1000 висококвалифицирани работни места са само част от ползите за България от реализацията на проекта. С изграждането на завода страната ни ще възстанови ключов елемент от отбранителния си капацитет и ще засили позициите си в европейската отбранителна индустрия. Иновативният завод за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи  ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между „Райнметал“ и ВМЗ-Сопот. 

Новите инвестиции в отбранителната индустрия – многообещаваща заявка за допълнителен икономически растеж

Снимка: Getty Images

Под договора подписите си ще сложат лично главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер и директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси“ на концерна Роман Кьоне. От българска страна договора ще подпише изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов. 

