България сред най-бедните в ЕС и през 2030 г., показват прогнози на МВФ

Коя страна ще бъде с най-висока покупателна способност?

Очаква се страната ни да остане на последно място в Европейския съюз по брутен вътрешен продукт на глава от населението и през 2030 г., като прогнозната стойност достига около 28 000 евро. В глобалната класация страната ще бъде изпреварена дори от Турция, която се нарежда пред България, Латвия и Гърция.

Прогнозите на Международния валутен фонд показват значителен ръст на БВП на глава от населението в Европа до 2030 г., но без съществени размествания в класирането, особено когато се отчита покупателната способност, пише БГНЕС.

БВП на глава от населението

Брутният вътрешен продукт на глава от населението остава един от основните показатели за сравнение между икономиките, но увеличаването му не означава задължително подобрение на позицията на дадена държава, тъй като всички икономики се развиват паралелно.

Анализ на Euronews на базата на данни от доклада World Economic Outlook сравнява прогнозите за 2025 и 2030 г., като отчита както номиналния БВП, така и този, коригиран спрямо покупателната способност.

Кандидатите за членство в ЕС заемат най-ниските позиции в класацията, като Украйна, Косово и Молдова остават на дъното.

Турция прави изключение и се изкачва до 29-о място, изпреварвайки някои страни членки.

Гърция отбелязва най-голям спад - от 29-о до 32-о място, докато Кипър регистрира най-значителен напредък. Повечето държави запазват позициите си. Разликите между номиналните стойности и тези по покупателна способност разкриват различна картина. Държави като Малта, Румъния, Полша и Турция се представят по-добре при този показател, докато Естония, Великобритания, Исландия и Латвия изостават.

Кои са държавите първенци?

В челото на класацията остават Ирландия и Люксембург с голяма преднина - съответно около 168 000 и 154 000 евро БВП на глава от населението. Следват Норвегия и Швейцария с над 106 000 евро.

В рамките на ЕС Дания води с около 92 000 евро, докато Гърция остава с най-ниска стойност - около 50 000 евро.

Сред големите икономики Германия е с най-висока покупателна способност, докато Испания остава на последно място сред тях. Извън ЕС разликите са още по-големи, като почти всички кандидатки остават под 46 000 евро, а някои дори под 28 000 евро.

В номинално изражение разликите са още по-изразени - от около 7200 евро в Украйна до над 152 000 евро в Люксембург. Дори без да се включват най-богатите държави, разликите вътре в ЕС остават значителни.

Северна и Западна Европа продължават да доминират икономически, докато Източна Европа изостава, което подчертава трайните икономически различия на континента.