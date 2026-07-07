България с най-бърз ръст на производството в сектора на услугите в ЕС

На годишна база производството на услуги нараства с 1,8%

Производството в сектора на услугите в България отчита най-силен годишен ръст сред държавите от Европейския съюз през април 2026 г. Увеличението достига 9,3% спрямо същия месец на предходната година, показват първите оценки на Евростат, цитирани от БГНЕС.

На годишна база производството на услуги нараства с 1,8% както в еврозоната, така и в целия Европейски съюз. След България най-голямо увеличение е регистрирано в Естония (+6,4%) и Полша (+6,0%), докато най-сериозни спадове са отчетени в Румъния (-5,8%), Дания (-5,3%) и Люксембург (-2,9%). През април 2026 г. спрямо същия месец на 2025 г. България се представя значително по-добре от средното за ЕС и заема водещо място сред страните членки с налични данни.

На месечна база спрямо март 2026 г. сезонно коригираното производство в сектора на услугите се увеличава с 0,7% в еврозоната и с 0,3% в ЕС. Най-голямо месечно покачване е отчетено в Белгия (+2,1%), Гърция (+1,6%) и България (+1,5%), докато най-съществени спадове има в Унгария (-13,9%), Дания (-3,2%) и Нидерландия (-1,9%).

Ръстът в сектора на услугите в ЕС е подкрепен основно от транспорта и складирането, професионалните, научните и техническите дейности, както и информационните и комуникационните услуги. В еврозоната тези направления отчитат съответно увеличение от 1,5%, 1,3% и 0,6%, а в целия ЕС – от 1,0%, 1,1% и 0,3%. В същото време спад е регистриран при дейностите с недвижими имоти и административните и спомагателните услуги.

Въпреки общото развитие на сектора, някои направления продължават да изпитват затруднения. На годишна база услугите за настаняване и хранене намаляват с 2,0% в еврозоната и с 1,9% в ЕС. За сметка на това информационните и комуникационните услуги бележат най-силен годишен ръст – 5,9% в еврозоната и 5,6% в ЕС, следвани от транспорта и складирането и професионалните дейности. Данните показват, че България се откроява като водеща страна в Европейския съюз по годишен ръст на производството в сектора на услугите през април 2026 г., въпреки различната динамика при отделните икономически направления.