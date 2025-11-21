Тези фрази превръщат „кратките разговори в истински връзки“

Експерт разкри как комуникират емоционално интелигентните хора

"През последните 10 години съм бил домакин на над 770 вечери, канейки всички - от ръководители на Fortune 500 до непознати, които просто се нуждаят от маса, към която да принадлежат", казва Крис Шембра, основател на 7:47 Gratitude Experience, консултантска компания, която помага на компании от Fortune 500 и световни лидери да изградят по-силна култура на емпатия, доверие и принадлежност.

"Моята работа и мисия винаги са били да помагам на хората да изградят общност и да почувстват по-силно чувство на благодарност. Обичам да наблюдавам как се формират нови взаимоотношения, независимо дали става въпрос за професионален контакт или ново приятелство", казва още той.

Забелязал съм, че хората с най-висока емоционална интелигентност на нашите събития не се интересуват от това да изглеждат като най-умните в стаята. Най-големият им приоритет е да накарат събеседника си да се чувства видян и разбран, добавя Крис.

Ето осем радостни фрази, които хората с висока емоционална интелигентност използват, за да превърнат светските разговори в истински връзки, пише Make it.

1. „Звучи сякаш това е наистина важно за теб.“

Това е покана да отидеш отвъд повърхността. То показва, че обръщаш внимание не само на думите, които другият човек казва, но и на чувствата зад тях. Когато правиш това, показваш, че си едновременно наблюдателен и надежден.

2. „Очите ти светят, когато говориш за това.“

Хората рядко знаят как изглеждат и това е възможност да им го кажете. Когато отразите невербален знак на някого, независимо дали е искрена усмивка или незабележима промяна в стойката му, това е не само чудесен комплимент, но и може да помогне на събеседника ви да изясни къде се крият неговите страсти.

3. „Харесва ми как формулирахте този въпрос. Толкова е неочакван.“

Хората с висока емоционална интелигентност ценят любопитството. Това твърдение показва, че не търсите просто прости, съгласувани отговори и че искате да знаете повече за това как мислят.

4. „Никога не съм гледал на нещата по този начин.“

По подобен начин не се страхувайте да кажете „Не знам“ или „Не бях се замислял за това“. Тези отговори сигнализират, че сте отворени за предизвикателства.

Хората с висока емоционална интелигентност не е нужно винаги да са прави. Те вярват, че животът е по-интересен, когато сте отворени за сътрудничество и открития. Това чувство на смирение ги прави магнетични.

5. „Какво те накара да се усмихнеш днес?“

Вместо „Как беше денят ти?“, което може да доведе до неясни обобщения, които прекъсват разговорите, този въпрос дава на другия човек шанс да си спомни конкретен момент на радост. Това е малка промяна, която вдъхновява благодарност и по-задълбочено размишление. Също така е лесен начин да останете в настоящето.

6. „Кой е този от вашия екип, който прави нещо, което си струва да се отпразнува?“

Този въпрос е вдъхновен от работата на моя приятел Майкъл О'Брайън. Той е организационен експерт и изпълнителен коуч, който е разработил рамка, наречена „Оценително запитване“, която е свързана с обръщане на негативните пристрастия.

Толкова сме програмирани да търсим проблеми, но когато помолите хората да формулират какво всъщност работи, можете да им помогнете да видят какво е възможно.

Тази фраза е чудесна, когато сте в офис или в контекст на работа в мрежа. Тя може да помогне за изграждането на работна култура, която се движи от признание, а не от критика.

7. „Можем ли да забавим тази част? Не искам да я пропусна.“

Живеем в свят, който често е обсебен от мигновеното удовлетворение, но хората с висока емоционална интелигентност знаят как да забавят темпото и са щедри с времето си.

Тази фраза показва, че ви е достатъчно грижа, за да спрете и да се наведете. Това е един от случаите, когато прекъсването всъщност може да бъде положително нещо за нова връзка.

8. „Разкажи ми повече…“

Моят приятел и ментор Фелипе Гомес, един от най-емоционално интелигентните хора, които познавам, използва тази фраза с мен през цялото време. Ще споделя някои недовършени идеи, а той просто ще каже: „Разкажи ми повече.“

Това ми позволява да мисля по-широко и да се насочвам във всяка странна или причудлива посока, която искам, без страх от осъждане.

Всички тези фрази могат да помогнат за превръщането на обикновените разговори в истински моменти на интимност и доверие. Ако обаче се окажете в нова социална ситуация и започнете да се чувствате зле, не се притеснявайте да се опитвате да кажете „правилното“ нещо. Просто намерете начин да покажете на човека, с когото сте, че е важен за вас.

