БНБ отчете над 1,40 млрд. евро дефицит през декември

През декември 2025 г. балансът по текущата и капиталовата сметка е положителен и възлиза на 197,3 млн. евро

През декември 2025 г. дефицитът по текущата сметка достига рекордните 1,4095 млрд. евро, а търговският дефицит нараства до 1,2909 млрд. евро. В същото време преките чуждестранни инвестиции се увеличават с 383,2 млн. евро. Това показват предварителните данни на Българска народна банка за платежния баланс на страната, предава БНР.

Снимка: iStock

През декември 2025 г. балансът по текущата и капиталовата сметка е положителен и възлиза на 197,3 млн. евро при дефицит от 271,6 млн. евро година по-рано. Въпреки това за цялата 2025 г. салдото остава отрицателно – 4,0441 млрд. евро (3,5% от БВП), докато през периода януари – декември 2024 г. е отчетен излишък от 396,6 млн. евро. Само по текущата сметка през декември е отчетен дефицит от 1,4095 млрд. евро при отрицателно салдо от 607,7 млн. евро през същия месец на 2024 г. Това представлява най-големият месечен дефицит от януари 1998 г., откогато се води статистика за тези показатели.

За периода януари – декември 2025 г. текущата сметка е на минус с 6,8743 млрд. евро (6% от БВП), при дефицит от 1,416 млрд. евро за 2024 г., сочат последните данни на Българска народна банка.

Търговското салдо през последния месец на 2025 г. също остава отрицателно – 1,2909 млрд. евро, спрямо дефицит от 723,3 млн. евро година по-рано. Износът на стоки намалява с 135,4 млн. евро (спад от 4,1%) до 3,4581 млрд. евро, докато вносът нараства със 702,9 млн. евро (ръст от 17,4%) до 4,749 млрд. евро. За цялата 2025 г. търговският дефицит се разширява до 9,4797 млрд. евро при 5,0538 млрд. евро през 2024 г., като износът се свива с 1,3957 млрд. евро (3,2%) до 42,3476 млрд. евро, а вносът се увеличава с 3,0302 млрд. евро (6,2%) до 51,8273 млрд. евро.

По данни на Българска народна банка финансовата сметка през декември 2025 г. е на излишък от 368,6 млн. евро при 419,9 млн. евро година по-рано. За цялата година обаче тя отчита дефицит от 6,0128 млрд. евро спрямо отрицателно салдо от 639,4 млн. евро през 2024 г. Капиталовата сметка през декември е положителна – 1,6068 млрд. евро при 336 млн. евро година по-рано, а за 2025 г. достига излишък от 2,8302 млрд. евро при 1,8126 млрд. евро през предходната година. Преките чуждестранни инвестиции в страната нарастват с 383,2 млн. евро през декември 2025 г. при увеличение от 176,6 млн. евро година по-рано, а за цялата година ръстът им възлиза на 3,2618 млрд. евро след повишение от 2,8568 млрд. евро през 2024 г.

