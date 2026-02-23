BGN → EUR
Защо кухненските модулни системи са предпочитани?

bTV Бизнес екип

През последните години дизайнът на кухненската зона претърпя редица промени. Все по-често тя се явява централна зона в отворения план на жилищния интериор. Да изберете нови и модерни шкафове за кухнята не е толкова трудно, понеже актуалните и функционални артикули са тези на модулен принцип. В търговската мрежа се предлагат както готови съчетания, така и самостоятелни модули, които сами да подберете. Стандартните евтини кухни са достатъчно практични и ще ви предоставят всички необходими удобства за приготвяне на храната и за подредба на домакинските пособия. Качествени изделия в оригинален дизайн ще откриете в каталога на магазин мебела АРЕНА.

Кога да поръчаме готово обзавеждане за кухнята?

Днес повечето хора са ангажирани и не разполагат с необходимото свободно време да избират мебели за кухнята. Тази част от жилището не търпи толкова често промени. Ако сте решили да оборудвате с нови кухненски шкафове, е важно внимателно да обмислите покупката. Добро решение е да използвате готовите комбинации, защото те са изпълнени от професионалисти и предлагат достатъчно удобства за ежедневието.

Може да избирате между класически прави кухни, ъглови, двуредови, с изнесен остров и други. В този случай нямате прекалено голям ангажимент и спокойно бихте се фокусирали в измерването на свободното пространство. Това е основният критерий, за да откриете готова кухня, която да монтирате бързо и лесно. Изборът между дизайни и стилове на изработка също е доста голям, а това е шанс новото обзавеждане да подхожда на интериора на жилището.

Готовите комплекти за кухня имат и друго огромно предимство и това е достъпната цена. Също като при модулните системи и тук всеки шкаф е изработен от качествени и устойчиви материали, но това не се отразява с покачване на цената. Поръчайте готова кухня, ако държите на изгодната цена, удобствата и спестяването на много от свободното ви време.

Кои са основните предимства на кухненските модулни системи?

Щом ви предстои да направите промяна в интериора на зоната за готвене и държите на индивидуалния почерк, е добра идея да ползвате модулни кухненски шкафове. Този вид обзавеждане става все по-популярно и предпочитано, тъй като сами определяте колко точно модулни шкафа ще използвате. По този начин най-добре ще оползотворите свободното пространство и ще се съобразите с вашите изисквания и нужди. Практичните кухненски шкафове се изработват в идентичен стил, дизайн и цветове. Така ще се радвате на хармонична, естетична атмосфера с множество удобства. Експертите от мебели АРЕНА ще представят основните предимства на модулните системи:

  • те се адаптират изключително лесно, предвид това че поръчвате всеки елемент поотделно – имате шанс да изберете шкафове в различни размери и форми, които да съчетаете според индивидуалните си предпочитания. Според размера на помещението или зоната, която обзавеждате, лесно и бързо ще комбинирате отделните кухненски шкафове;
  • безпроблемно ще монтирате обзавеждането – сглобяването и инсталирането на модулните системи е проектирано по начин, който ги прави удобен за сглобяване в домашни условия;
  • разнообразието от дизайни и цветове при модулните кухненски системи е огромно – това е прекрасна възможност да създадете кътче, в което да приготвят е храната с удоволствие. Много хора избират класическите дървесни нюанси, докато други търсят нещо по-атрактивно и оригинално като ярки цветове: червено, жълто, оранжево и други;
  • отличават се с функционалност и модерна естетика – ще се възползвате от съвременни механизми като тези за плавно и безшумно отваряне и затваряне на шкафове и чекмеджета, както и красивото LED осветление;
  • поддържат се лесно – модулните кухненски шкафове се изработват от MDF и ПДЧ плоскости. Те са устойчиви на влага и замърсявания и много лесно могат да се поддържат чисти.

Ако искате сами да проектирате интериора на зоната за готвене, е най-добре да използвате съвременните модулни системи. Вижте повече тук.

Как да изберем модерно и функционално обзавеждане за кухнята?

Няма да се затрудните да създадете уютна и функционална обстановка в кухнята, ако първо много добре планирате свободното пространство и това как ще разпределите отделните модули в него. Имайте предвид и това, че долните шкафове са по-дълбоки и в тях се съхраняват тежки и обемни пособия като тенджери, тигани, големи кутии, буркани и други. Горните модулни шкафове могат да бъдат с отворени рафтове и със стъклени вратички за по-раздвижна и атрактивна визия. Ако помещението е по-малко специалистите препоръчват моделите които са с горно отваряне.

Предварително определете дали искате електроуредите да бъдат вградени и поръчайте съответните модули. Формата, в която ще са инсталирани шкафовете, се определя спрямо вашето предпочитание и архитектурните специфики на помещението. Най-често се залага на линейния и ъгловия дизайн. Изберете цвят, който ви допада и ще остане по-дълго време актуален. Тенденцията в момента е да се ползват светли и неутрални нюанси, изчистени линии и минимални декларации за по-елегантен и естетичен вид на обзавеждането.

Да използваме ли диван в зоната за хранене?

Лесно ще обособите кът за хранене, ако изберете функционален и практичен диван за кухня. Меката мебел безспорно създава усещане за по-голям уют. Диванът може да бъде прав или ъглов и да се комбинира с маса за хранене и столовете. Съвременните ъглови дивани за кухня са невероятно функционално, тъй като включват механизъм за разтягане и могат да се ползват като място за почивка и сън. Щом в трапезарията имате хубав и качествен ъглов диван, ще си гарантирате още едно място подходящо да прекарвате част от свободното си време настанени по най-добрия начин. Когато имате гости също разполагате с повече места за сядане и благодарение на дивана. Прочетете още по темата в тази експертна публикация.

 

