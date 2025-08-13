България е вторият най-голям вносител на стоки в Турция

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Тази скъпа грешка се допуска от много туристи, когато пътуват в чужбина
Решението е лесно и се нарича "парична възглавница"
Коя страна е на първо място?
Ирак е основният пазар за турски стоки сред съседите, с внос на стойност около 5,7 млрд. долара. След него се нарежда България с 2,6 млрд. долара, а трети и четвърти са Гърция с 2,1 млрд. долара и Грузия с 1,4 млрд. долара, предава БТА.
България се нарежда на второ място и сред съседите на Турция по обем на внос на турски стоки от началото на годината, сочат данни на турското министерство на търговията, цитирани от сайта A Пара. По-голям внос от Турция е осъществен единствено от Ирак.
В периода януари–юли износът на Турция към съседните ѝ страни е отбелязал ръст от 4% спрямо същия период на миналата година, достигайки обща стойност от близо 15,6 милиарда долара.
Най-значително годишно увеличение на турския износ е отчетено към Сирия – с ръст от 49,3%, следвана от Гърция с 11,5% и Азербайджан с 9,5%.
Посочените данни обхващат съседните на Турция държави: Азербайджан, България, Грузия, Иран, Ирак, Сирия и Гърция. Армения не е включена в статистиката поради липса на директна сухопътна търговия с Турция, а за анклава Нахичеван също няма официална информация, уточнява изданието.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Решението е лесно и се нарича "парична възглавница"
Хареките са предложили за продажба около 70 000 лични документа през последните дни
Какво знаем за него