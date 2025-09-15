1 USD
1.66908 BGN
Петрол
66.91 $/барел
Bitcoin
$116,227.0
Последвайте ни
1 USD
1.66908 BGN
Петрол
66.91 $/барел
Bitcoin
$116,227.0
БГ Бизнес България е втора в ЕС по дял на хората, живеещи в лишения

България е втора в ЕС по дял на хората, живеещи в лишения

bTV Бизнес екип

На другия полюс е Словения с дял под 2 процента

България е на второ място сред страните в Европейския съюз след Румъния по дял на хората, които живеят в тежки материални и социални лишения - малко над 16 процента и половина. Това сочат данните на Eurostat за 2024 година. Средно за Съюза в това положение е шест процента и половина.

Първенецът по този показател Румъния е с дял от над 17 процента от населението, изправено пред тежки материални и социални лишения. В челната тройка е също и Гърция – с 14 на сто, предаде БНР.

Българска компания може да дебютира на Уолстрийт

На другия полюс е Словения с дял под 2 процента. Според методологията на Евростат тежките материални и социални лишения означават, че домакинствата и отделните им членове не могат да си позволи поне седем от общо 13 определени стоки, услуги и социални дейности, които се определят като съществени за качеството на живота.

Цената на потребителската кошница е с два лева по-ниска

Сред тях са способност за покриване на неочаквани разходи, възможност за поне едноседмична ваканция извън дома веднъж годишно, достъп до кола за лично ползване, интернет връзка, събиране поне веднъж месечно на храна и напитка с приятели, замяна на износените дрехи с нови и други.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата