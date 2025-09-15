Цената на потребителската кошница е с два лева по-ниска

На какво се дължи промяната в цената?

Цената на потребителската кошница се понижава с два лева спрямо предходната седмица и достига 96 лева, съобщи на пресконференция председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов, предава БТА. Той уточни, че това не е резултат от поевтиняване на самата кошница, а от промяна в съдържанието ѝ – вместо кайсии, включено е грозде, което е по-евтино в абсолютна стойност. Реално се наблюдава запазване на относителната стойност на кошницата, с леки колебания при отделни продукти, но без промяна в общата цена. По думите на Иванов, гроздето навлиза на пазара по-успешно в сравнение с миналата година.

При плодовете и зеленчуците се регистрират понижения в цените на едро. Краставиците са поевтинели с 6 стотинки, морковите – с 3 стотинки, зелето – също с 3, червеният пипер – с 23 стотинки, а зеленият – с 2 стотинки. Намаления се отчитат още при тиквичките (с 7 ст.), както и при гроздето – с цели 60 стотинки. В същото време, цените на дините, лимоните и ябълките остават без промяна, като при лимоните и ябълките се наблюдава стабилизиране и пазарно равновесие. Очакванията са лимоните да поевтинеят допълнително заради повишено предлагане.

От друга страна, някои продукти отчитат лек ръст в цените. Доматите поскъпват с 1 стотинка, картофите – с 3, зрелият лук – също с 3, а прасковите – с 25 стотинки. При основните хранителни продукти се наблюдава покачване в цената на фасула (с 5 ст.), свинското месо (с 5 ст.), пилешкото (с 4 ст.), киселото мляко (с 6 ст.), сиренето (с 2 ст.) и захарта (също с 2 стотинки).

Оризът поевтинява с 6 стотинки, олиото – с 2, кашкавалът – с 6, а маслото – с 4 стотинки. Яйцата, брашното и прясното мляко запазват цените си от предходната седмица. Иванов посочи, че тези ценови вариации са типични за сезона и като цяло пазарът остава стабилен.

Бяха представени и сравнения с цените към 20 май. Захарта е спаднала от 1,87 лв. на 1,84 лв./кг, а фасулът – от 4,35 на 4,23 лв./кг. Цената на ориза е намаляла от 3,38 на 3,28 лв./кг, брашното – от 1,54 на 1,49 лв./кг, маслото – от 3,17 на 3,12 лв. (за 125 г), а кашкавалът – от 18,60 на 17,66 лв./кг. В същото време, сиренето е поскъпнало от 11,40 на 11,84 лв./кг, яйцата – от 0,34 на 0,37 лв./бр., а пилешкото – от 6,75 на 6,94 лв./кг. Свинското е поевтиняло от 10,27 на 9,75 лв./кг, докато прясното мляко е спаднало от 2,36 на 2,25 лв./л, а киселото – от 1,43 на 1,40 лв. за 400 г кофичка.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN