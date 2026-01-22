Българите приветстват инвестиции във възобновяема енергия

Обществените нагласи рядко съвпадат с решенията на управляващите, казват от „Грийнпийс“ - България

България трябва да инвестира приоритетно във възобновяемата енергия. Това сочат данните от проучване за обществените нагласи и държавните политики в енергийния сектор у нас, съобщиха от пресцентъра на „Грийнпийс“ - България. Изследването е проведено от центъра Policy Solutions в партньорство със социологическа агенция IPSOS за „Грийнпийс“ - България в периода 27 ноември - 4 декември 2025 година сред 1000 респонденти чрез онлайн анкета.

Според 32% от участниците в проучването България трябва да приоритизира инвестициите във възобновяемата енергия, а 25% са посочили енергийната ефективност и енергоспестяването. Отчита се и голяма подкрепа (65%) за енергийния преход до 2035 г. Данните сочат, че българите одобряват и енергийните общности, като 78% от респондентите одобряват идеята правителството да насърчава създаването на такива кооперативи.

„За съжаление, обществените нагласи рядко съвпадат с решенията на управляващите“, коментира директорът на „Грийнпийс“ - България Меглена Антонова. По думите й енергийните общности и домакинските соларни панели у нас се реализират по собствена инициатива на граждани, а не благодарение на държавна политика. Тя смята, че средата в България не е гостоприемна за тези граждански инициативи в енергетиката.

От организацията посочват още, че нагласите към проекти за изкопаеми горива са изключително негативни - едва 4% от запитаните биха предпочели инвестиции в петрол и газ, а 2% - инвестиции във въглища. Единствено подкрепата за ядрена енергия остава висока - 31%, въпреки рисковете и високите инвестиционни разходи, казват от „Грийнпийс“ - България.

Според 64% от анкетираните употребата на изкопаеми горива задълбочава екстремните метеорологични явления, а 61% стигат по-далеч, като искат компаниите за изкопаеми горива да бъдат държани под отговорност за щетите върху природата и климата.

От природозащитната организация коментират, че резултатите се разминават с държавната политика. Оттам дават пример с решението „Българският енергиен холдинг“ (БЕХ) да участва в проектите за добив на нефт и газ в блок „Хан Аспарух“ на Черно море.

Споразумение за участие на държавата чрез БЕХ в проучването на нефт и природен газ в блок „Хан Аспарух“ в Черно море беше подписано в сряда в Министерския съвет в присъствието на премиера в оставка Росен Желязков и министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков, припомни БТА.

