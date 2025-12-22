България е трета по дял на хората в пренаселени жилища

През 2024 г. 16,9% от хората в ЕС са живеели в пренаселени жилища

България се нарежда на трето място сред страните с най-висок дял на хората в пренаселени жилища през 2024 г., сочат най-новите данни на Евростат, публикувани днес на страницата на статистическата агенция. През 2024 г. 16,9 на сто от хората в ЕС са живеели в пренаселени жилища, което е лек спад спрямо 18,1 на сто през 2014 г.

Над 30 на сто от хората в пет европейски страни живеят в пренаселени жилища. Най-висок дял е регистриран в Румъния (40,7 на сто), следвана от Латвия (39,3 на сто), България (33,8 на сто), Полша (33,7 на сто) и Хърватия (31,7 на сто).

За сметка на това най-ниски равнища на хората, живеещи в пренаселени жилища, са отчетени в Кипър (2,4 на сто), Малта (4,4 на сто) и Нидерландия (4,6 на сто).

