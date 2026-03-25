България е сред лидерите в ЕС по дял на ядрената енергия, кой е на първо място?

През 2024 г. 12 държави членки са произвели общо 649 524 гигаватчаса електроенергия

България е сред страните в Европейския съюз с най-висок дял на ядрената енергия, който достига 23,7% от енергийния микс. Това я нарежда сред водещите в Европа, докато Франция остава безспорен лидер с над 40% дял според данните за 2024 г. На ниво ЕС ядрената енергия представлява около 12% от общия енергиен микс, предава БГНЕС.

Въпреки увеличението през последните две години, в дългосрочен план производството на ядрена енергия в ЕС продължава да намалява. През 2024 г. 12 държави членки са произвели общо 649 524 гигаватчаса електроенергия – ръст от 4,8% спрямо предходната година и второ поредно увеличение след спада през 2022 г.

Независимо от този ръст, общата тенденция остава низходяща – производството е намаляло с 20% за периода 2014–2024 г. и с 30% спрямо 2004 г., сочат данни на „Евронюз“. В същото време най-голям дял в енергийния микс на ЕС заема петролът с 38%, следван от природния газ с 21% и възобновяемите източници с 20%, докато ядрената енергия е 12%, а твърдите горива – 10%.

Темата придобива особена важност на фона на напрежението в Близкия изток и рисковете за енергийните доставки. Държавите с по-сериозни инвестиции в ядрена и възобновяема енергия са по-добре защитени, докато тези, зависими от природен газ, остават по-уязвими.

По отношение на електропроизводството ролята на ядрената енергия е още по-съществена. В България тя осигурява 39,1% от електричеството – сходно ниво с Чехия, Финландия, Унгария и Словения. Франция и Словакия разчитат най-силно на този източник – съответно с 69% и 66,4%, докато Германия окончателно прекрати производството на ядрена енергия през 2024 г. Общo ЕС произвежда 43% от нужната енергия, а останалите 57% се внасят, което подчертава зависимостта от външни доставки.

