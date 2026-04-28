Все повече дигиталните номади се местят в Мексико, заради Световното по футбол

Световното първенство по футбол през 2026 г. стимулира пристигането на европейски дигитални номади в Мексико. Въпреки че страната ще бъде домакин само на 13 от общо 104 мача, градове като Мексико Сити, Гуадалахара и Монтерей се превръщат в основни центрове на привличане на дигиталния номадизъм, който трансформира градската среда, предава Еuronews.

За разлика от традиционните туристи, които остават за няколко дни, дигиталните номади пристигат седмици или дори месеци преди турнира. Тяхната цел не е само да гледат мачове, а да живеят временно в страната, да работят дистанционно и да изживеят Световното първенство отвътре.

По думите на Адриана Вега, държавен секретар по туризма на Керетаро, турнирът е „чудесна възможност“, която поставя региона на картата и отваря врати към европейския туризъм. Тя прогнозира 16% ръст на испанските пристигания през първото тримесечие, като вече е подсилена и въздушната връзка с два директни полета от Мадрид на авиокомпанията Iberojet.

Според нея европейските туристи изискват предварително планиране, затова се създават пакетни услуги, комбиниращи култура, спорт и плаж. Целта е изграждане на туристически коридори и по-добра свързаност между различни щати, чрез координирани усилия между регионите.

Големите мексикански градове отчитат засилено търсене на временни наеми, споделени работни пространства и услуги за дълъг престой. За разлика от масовия туризъм, този модел води до по-разпределено икономическо въздействие, като подпомага местни услуги, градски транспорт, професионални общности и сектори като ресторантьорство и гъвкаво жилищно настаняване.

Данните показват, че Европа ще бъде ключов фактор, като испанските туристи се открояват като една от най-активните групи. Според Airbnb те ще посещават средно почти четири дестинации и ще остават около 18 нощувки, което съвпада с модела на дигиталните номади – мобилност, дълги престои и съчетание между работа и пътуване.

Интересът към мачовете в Гуадалахара, включително срещи на испанския национален отбор, допълнително засилва привлекателността на страната. Очаква се икономическото въздействие от Световното първенство да достигне милиарди долари, като значителна част ще бъде генерирана именно от този нов тип пътешественици.