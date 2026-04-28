След три години в затвора, тази жена стана шеф на строителна фирма в САЩ

Често се казва, че САЩ са „страната на втория шанс“. Една жена от Чикаго използва своя шанс, като става ръководител на успешна изцяло женска строителна компания след три години в затвора. Трейси Куин, майка и баба, е работила повече от 20 години като медицинска сестра. По време на работата си в болници тя вижда как канабисът помага на пациенти, включително хора с припадъци, което я вдъхновява да създаде бизнес за медицински канабис, предава ВВС.

През 2016 г. тя е арестувана, след като транспортира 23 кг канабис в Тенеси, щат със строги закони за веществото в САЩ. Въпреки че веществото е закупено законно в Калифорния, тя е осъдена за трафик. По думите ѝ присъдата е била травмираща, като тя описва емоционалното си състояние и преживяването зад решетките като изключително тежко.

Докато е в затвора, Трейси Куин твърди, че получава вдъхновение да създаде строителна компания след освобождаването си, насочена към обновяване на бедни квартали в Чикаго. Тя основава фирмата Pink Hats през 2020 г., малко след излизането си, въпреки че няма предишен опит в строителството.

В началото тя използва подизпълнители, но скоро осъзнава, че среща трудности с качеството на работата. С времето започва да се обучава, включително чрез курсове и менторски програми, за да компенсира липсата на опит. Тя разказва и за трудностите, свързани с финансиране и липса на бизнес знания, които постепенно преодолява с помощ от организации с нестопанска цел.

Днес компанията ѝ работи по социално значими проекти, включително реновиране на домове за хора в нужда и изграждане на достъпни жилища. Трейси Куин използва и устойчиви материали като конопена изолация и развива обучителни програми за занаяти, като основната ѝ цел е да помага на бивши затворници да се реинтегрират чрез работа, образование и финансова грамотност.