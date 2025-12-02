Евростат: Безработицата в България намалява през октомври, а средната за ЕС остава без промяна

През октомври 2025 г. в ЕС са били безработни 13,351 милиона души

Евростат отчита, че безработицата в Европейския съюз остава стабилна на равнище от 6 на сто през октомври, както и през септември. В еврозоната равнището на безработица също се запазва на 6,4 на сто, показват публикуваните днес сезонно изгладени данни, предава БТА.

Снимка: Istock.com

На годишна база безработицата в ЕС нараства с 0,2 процентни пункта спрямо октомври 2024 г. (5,8 на сто), а във валутния съюз се увеличава с 0,1 пр. п. (6,3 на сто). В България безработицата през октомври леко спада до 3,6 на сто спрямо 3,7 на сто месец по-рано и 4,1 на сто през същия месец на миналата година, като страната се нарежда на четвърто място по най-ниско равнище в ЕС.

През октомври 2025 г. в ЕС са били безработни 13,351 милиона души, от които 11,033 милиона в еврозоната. В сравнение със септември броят на безработните се е увеличил с 32 000 души в ЕС и е намалял с 13 000 души в еврозоната. На годишна база безработните в ЕС са се увеличили с 517 000 души, а в еврозоната – с 308 000 души.

Най-високи равнища на безработица през октомври се наблюдават в Испания (10,5 на сто), Финландия (9,8 на сто) и Швеция (9 на сто), докато най-ниски са в Малта (3,1 на сто), Чехия и Полша (по 3,2 на сто) и България (3,6 на сто).

Младежката безработица в ЕС остава на 15,2 на сто през октомври, без промяна спрямо септември, а в еврозоната е 14,8 на сто. Общият брой на безработните младежи под 25 години в ЕС достига 2,960 милиона, от които 2,352 милиона са в еврозоната. В България младежката безработица спада до 13,3 на сто от 13,9 на сто през септември.

Безработицата по пол в ЕС през октомври е 6,3 на сто сред жените (ръст с 0,1 пр. п. спрямо септември) и 5,8 на сто сред мъжете (без промяна). В еврозоната женската безработица остава 6,6 на сто, а мъжката спада до 6,1 на сто от 6,2 на сто месец по-рано. В България равнището при жените остава 3,5 на сто, а при мъжете спада до 3,7 на сто спрямо 3,9 на сто през септември и 4,5 на сто през октомври 2024 г.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN