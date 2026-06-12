България е наречена "батерията на Балканите"

Страната ни е в ТОП 3 на Европа с капацитет за съхранение от повече от 12 000 мегаватчаса

България е изпреварила Румъния по отношение на енергетиката. Това става ясно от репортаж на румънската телевизия Антена 1. В него румънците наричат страната ни „батерията на Балканите“, пише БТА.

„България отново с една крачка напред. В стратегически сектор: енергетиката. След като подредиха финансите си и преминаха към еврото, българите си поставиха още една цел: да станат „батерията на Балканите“. Южните съседи днес правят нещо повече от това просто да произвеждат енергия. Те я внасят почти безплатно от Румъния или Гърция, съхраняват я и я препродават на нас и на гърците в пиковите часове, когато цените са осем пъти по-високи“, посочва цитираният източник.

Румъния произвежда евтина енергия от възобновяеми източници през деня, но няма капацитет за съхранение. България от своя страна инвестира масово м инфраструктура за съхранение.

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Тя купува евтината енергия от Румъния и Гърция през деня, съхранява я в батерии и я препродава на същите страни в пиковите часове. Страната ни е в топ 3 на Европа (след Германия и Италия) с капацитет за съхранение от повече от 12 000 мегаватчаса. В случай на пълна авария България може да поддържа мрежата си в продължение на 2,5 часа само с помощта на батерии и помпено-акумулиращи хидроцентрали (ПАВЕЦ), докато Румъния издържа максимум 15 минути, става ясно от репортажа.

Снимка: Getty Images / iStock

В него се посочва, че въпреки че Румъния е имала на разположение около 15 милиарда евро от европейски фондове за енергийния сектор, властите са разпредели парите без ясна стратегия, игнорирайки съхранението.

Благодарение на батериите цената на вечерната енергия в България е много по-стабилна и по-ниска от тази в Румъния (с разлики, достигащи до 180 евро за мегаватчас). Така румънците плащат една от най-скъпите енергии в Европа спрямо покупателната си способност.