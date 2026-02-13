Частното потребление е водещ двигател на растежа в България

България е една от най-бързо развиващите се икономики в ЕС с ръст от 3 процента за 2025 година и тя ще остане такава и през 2026 година, каза Джоана Хои, редактор на годишния „Индекс на демокрацията“ и ръководител на екипа от анализатори за Европа към „Икономист Интелиджънс Юнит“ (The Economist Intelligence Unit).

Очакванията на икономистите от аналитичното звено на „Икономист“ определят частното потребление като водещ двигател на растежа в България, в съчетание с външно търсене и прогнозата за много солидно повишаване на интереса на външни инвеститори към България и региона на Югоизточна Европа като цяло, свързан със започналия процес на скъсяване на веригите на доставки, известен като ниършоринг.

Джоан Хои изтъкна нуждата от повече инвестиции в България в инфраструктурата, околната среда, възобновяемите енергийни източници.

Очаква се инфлацията в страната да се задържи на сегашните си нива, които съвпадат с равнището на инфлацията в региона, с тенденция за успокояване. Сравнено с предпандемичните и предкризисни нива обаче, показателят ще остане над нивата отпреди 2019 година и над средното за ЕС, което е над 2 процента, уточни тя, цитирана от БТА.

По отношение на фискалната картина в България, страната се характеризира с много здрава фискална рамка, продължи Хои. Нивото на дълга спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) е сред най-ниските в ЕС.

Джоан Хои посочи и предизвикателствата пред страната. На първо място тя изтъкна намаляващото население на България и демографията, представляващи фискални предизвикателства.

„Но има и добри новини“, добави тя. „Вече има тенденция за обръщане на миграцията и вече е положителна, но не и дотолкова, че да се говори за категоричен обрат на процеса“.

Джоан Хои посочи също, че е нужен нов модел за растеж на страната и региона като цяло, като според нея предстои дебат по темата. Тя определи икономическия ръст в региона като силно устойчив на фона на геополитически предизвикателната среда пред него. Според очакванията на „Икономист Интелиджънс Юнит“ регионът се очаква да се отличи по растеж спрямо западната част на Европа. Прогнозата е за забавяне на ръста в частното потребление в много сфери спрямо предходните години, обусловен от силния реален ръст на възнагражденията и бума в потребителското кредитиране - процеси, които, по думите й, трябва да се следят изкъсо.

Занапред определящи за растежа, според Хои, ще бъдат инвестициите – публични и частни, със средносрочната подкрепа на средствата по европейските фондове.

Като пречки пред частните инвестиции тя изтъкна недостига на работна ръка, стагниращата производителност на труда, конкурентоспособността и др. Решение на тези предизвикателства, по думите й, може да се намери в инвестициите в изкуствен интелект.

Според Джоан Хои силен положителен ефект върху региона и България в частност може да има евентуален край на войната в Украйна, защото това ще доведе до инвестиции за възстановяване на Украйна и до бум на икономиките на съседните страни.

Според прогнозата на „Икономист Интелиджънс Юнит“ за ЕС растежът през 2026 година ще остане колеблив, като митническите тарифи на САЩ и неяснотите около политиките ще бъдат компенсирани от по-ниските нива на инфлация и лихвени проценти, пред които обаче няма още много поле за отслабване. Акцент е обратният завой на Германия във фискалната политика, който ще доведе до промяна на тенденциите в страната от фискалните 2026 и 2027 години. Нуждите около европейската сигурност се определят като движеща сила, с растящите инвестиции в отбранителната сфера при продължаващите преговори за мир в Украйна.

