Пазарът на труда у нас се събужда след летните отпуски

Секторът "Търговия и продажби" продължава да e повече от 1/4 от общото предлагане на работа

Търсенето на служители се увеличава с 5% през август или с над 1700 предложения повече спрямо юли, съобщава кариерният сайт JobTiger. На годишна база обаче има спад със 7% (3100 предложения по-малко), пише в съобщението.

С края на лятото се наблюдава увеличение на броя на обявите за работа в по-голямата част от секторите, посочват от HR компанията. Една от основните причини е, че приключва летният сезон и много служители и работодатели се връщат от отпуски. Екипите по човешки ресурси подновяват активната си дейност по подбор на персонал, а компаниите започват отново проекти, които са били отложени през лятото. В последното тримесечие на годината организациите засилват усилията си за постигане на годишните цели. Това често включва и нови назначения, за да се изпълнят поетите проекти до края на годината. В някои индустрии като търговия, логистика и електронна търговия започва подготовка за есенно-зимния пиков сезон, включително кампании като "черен петък" и коледните празници. Това води до нужда от допълнителна работна ръка.

Секторът "Търговия и продажби" продължава да съставлява повече от една четвърт от общото предлагане с 26% дял, предаде БТА. След него увеличават своя дял секторите "Производство" (21%), "Хотелиерство и ресторантьорство" (15%), "Логистика и транспорт" (14%), "Административни и обслужващи дейности" (11%). Почти същото остава разпределението в секторите ИТ (6%), "Строителство" (6%), "Здравеопазване и фармация" (5%), "Счетоводство, одит, финанси" (5%), "Маркетинг и реклама" (3%) и "Изкуство" (1%).

Процентът на обявите за работа от вкъщи и/или дистанционна работа отново остава непроменен спрямо предходния месец юли, като те са най-много в сектора на информационните технологии - 44%, следван от "Административни и обслужващи дейности" с 18%.

Сравнено с предходния месец повишаване на броя на обявите се наблюдава и спрямо всички областни градове: София (1 на сто), Пловдив (12 на сто), Варна (4 на сто), Бургас (14 на сто), Русе (12 на сто), Стара Загора (21 на сто).

Като дялово разпределение в София обявите съставляват 40 процента, а в останалите градове съотношението е следното: Пловдив (10 на сто), Варна (9 на сто), Бургас (5 на сто), Русе (3 на сто) и Стара Загора (3 на сто).