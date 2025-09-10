1 USD
В Германия предупреждават за разпространение на фалшиви банкноти от 20 евро

В Германия предупреждават за разпространение на фалшиви банкноти от 20 евро

bTV Бизнес екип

Къде са се появили фалшивите банкноти?

В баварския град Розенхайм нараства броят на фалшивите банкноти от 20 евро, пуснати в обращение. По данни на полицията те са използвани предимно на бензиностанции, в търговски вериги и на временни щандове за продажба. Фалшивите банкноти са се появили и на есенния фестивал в Розенхайм, предава Welt.

Снимка: Getty Images/iStock

Органите на реда призовават за повишено внимание. Според полицията фалшивите банкноти могат да бъдат разпознати по принципа „усети-виж-наклони“. Сравнението с оригинални купюри също може да помогне. В повечето случаи фалшивите банкноти в Розенхайм започват със серийния номер „SS300“. По информация на Германската федерална банка тази поредица от две букви и десет цифри се намира хоризонтално в горния десен ъгъл на банкнотата.

Бум на фалшивите левове преди влизане в еврозоната. Как да разпознаем истинските?

Какви съвети дава полицията за различаване на фалшивите пари? 

Наказуемо е не само плащането с фалшиви пари, но и тяхното предаване с цел да се намали собственият финансов ущърб. Ако се приеме фалшива банкнота, тя не може да бъде заменена, а потърпевшите остават с понесената загуба.

При установяване на фалшива банкнота гражданите трябва да сигнализират на телефон 110, посочват от полицията. Препоръчва се да се избягва докосването на банкнотата от други лица, за да не се заличат следи. Криминалната полиция разследва случая под ръководството на прокуратурата. 

