Анализ на Фискалния съвет показва рекорден бюджетен дефицит

bTV Бизнес екип

Основната причина е значителният ръст на разходите

Бюджетният дефицит нараства рязко в началото на 2026 г., като към март достига 1,5 млрд. евро (-1,2% от БВП) – най-високото ниво за последните 15 години. Само за март дефицитът е 1,7 млрд. евро (-0,8% от БВП), което е рекорд за последните две десетилетия. Това показва анализ на Фискалния съвет, който публикува сравнителни данни за изпълнението на бюджета предвид необичайната ситуация на удължителен бюджет с продължение.

Основната причина е значителният ръст на разходите, които достигат 11,5 млрд. евро при 9,6 млрд. евро година по-рано, предаде БНТ.

Нарастване на разходите има основно при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други. Нарастването на разходите за персонал и пенсиите се дължи на индексации, които влизат в сила през месец март. Капиталовите разходи също отчитат значителен ръст, основно поради по-високите разходи във финалния етап на изпълнение на инвестициите по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Според анализа това рязко влошаване на бюджетното салдо сигнализира за натрупване на фискални дисбаланси, които не могат да бъдат обяснени единствено със сезонни или технически фактори. При липса на навременни мерки съществува риск от трайно отклонение от бюджетните цели.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

