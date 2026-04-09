1 USD
1.1706 BGN
1 USD
1.1706 BGN
Петрол
97.25 $/барел
Bitcoin
$70,918.1
БГ Бизнес Анализ: Еврото е повлияло минимално върху инфлацията

Анализ: Еврото е повлияло минимално върху инфлацията

bTV Бизнес екип

Обществената подкрепа за еврото се е повишила над 50%

Преминаването от лев към евро се е отразило с 0,3 - 0,4 процентни пункта на инфлацията през януари, показва експертен анализ, публикуван в блога на Европейската централна банка.

Авторите на изследването отбелязват, че приемането на еврото е "имало ограничено и до голяма степен еднократно въздействие върху потребителските цени, като има някои доказателства за корекции на цените преди преминаването“. Казано по друг начин, още преди въвеждането на единната европейска валута са се повишили цените, а и често формирането им е свързано с "по-атрактивна“ стойност – като например цената да завършва с 99 евроцента.

Защо агнешкото е скъпо в магазина, а фермерите оцеляват на кредити?

Според анализаторите трябва да се продължи със строгия мониторинг върху цените, предаде БНР.

Преди изборите: Колко струва малката потребителска кошница преди 3 г. и колко сега?

Обществената подкрепа за еврото се е повишила над 50%, тъй като по-ранните опасения относно повишаването на цените са започнали да отшумяват, отбелязват анализаторите, като се позовават на данни на "Алфа рисърч“ и "Евробарометър“.

У нас се наблюдават същите процеси, както и в други държави, въвели еврото и опитът може да бъде използван и от следващите страни, които станат част от еврозоната.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

