Разкошният кралски дворец в тази европейска столица вече е отворен след четиригодишен ремонт

Дворецът се отваря за обществеността всяко лято от 1965 г. насам

Искате ли да се разходите из кралски дворец това лято без опашките в Бъкингамския дворец? Брюксел е вашата опция.

След четири години ремонт Кралският дворец на белгийската столица отвори врати за обществеността. Сградата претърпя основен ремонт на фасадата и прозорците си. Междувременно потенциалните посетители трябваше да се задоволят с виртуална обиколка. Не е съвсем същото, нали?

За малко предистория, дворецът се отваря за обществеността всяко лято от 1965 г. насам, обикновено след националния празник на Белгия на 21 юли. Това е работната централа на белгийската монархия, където крал Филип изпълнява ежедневните си задължения (кралското семейство всъщност живее в Лаакен, в покрайнините на града), поради което посещенията са строго лятно-ваканционно събитие. Тази година крал Филип и кралица Матилда се появиха лично, за да отворят отново мястото, вероятно облекчени, че най-накрая ремонтът е приключил.

Какво да видите в Кралския дворец

Тронната зала е зашеметяващо произведение от ерата на Леополд II, включващо четири стенни скулптури от Огюст Роден, издълбани десетилетия преди той да създаде „Мислителят“ и да стане най-известният жив скулптор, пише Time out.

Залата „Империя“ е с персийски килим, подарен от самия шах по време на държавно посещение през 1900 г. Но истинското шоу е Огледалната стая, където белгийският художник Ян Фабр е покрил целия таван и полилей с близо 1,5 милиона преливащи се корпуса от крила на бръмбари с камъни през 2002 г. Нарича се „Рай на насладата“ и блести в зелено-синьо-златисто в зависимост от това къде стоите. Има и няколко нови изложби, които можете да разгледате, обхващащи всичко - от първата кралица на Белгия, Луиза Орлеанска, до звук и музика.

Как да се сдобиете с билети

Две неща, които трябва да знаете, преди да отидете. Първо, тазгодишният сезон е по-кратък от обикновено, тъй като продължава само до 16 август, когато държавно посещение на датското кралско семейство през септември означава, че дворецът се нуждае от по-рано възстановяване на държавните си стаи. Също така е затворен на 15, 16, 20 и 21 юли.

Второ, след десетилетия безплатен вход, сега струва 10 евро за възрастни благодарение на съкращенията на белгийския бюджет, въпреки че децата под 13 години все още влизат безплатно, но всеки трябва да резервира предварително определен интервал чрез официалния уебсайт на двореца.

Стигането до там е по-лесно от всякога. Брюксел е на няколко часа полет, а градът скоро се превърна в начална точка на най-новия маршрут за спален влак в Европа до Милано.