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БГ Бизнес Четири медала спечелиха български ученици от международната олимпиада в Узбекистан

Четири медала спечелиха български ученици от международната олимпиада в Узбекистан

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Олимпиадата се проведе от 10 до 19 юли и събра 320 участници от 84 държави

Изключително представяне записаха българските ученици на 58-ата Международна олимпиада по химия (IChO), която се проведе в Ташкент, Узбекистан. Националният ни отбор завоюва един златен, един сребърен и два бронзови медала, като и четиримата български състезатели се завръщат с отличия от най-престижната международна олимпиада по химия за ученици. Олимпиадата се проведе от 10 до 18 юли и събра 320 участници от 84 държави.

Златен медал спечели Дамян Иванов (11. клас, СМГ).
Сребърен медал завоюва Стоян Милев (11. клас, СМГ).
С бронзови медали бяха отличени Денислав Стоянов ( ППМГ „Гео Милев“ Стара Загора) и Борислав Христов (12. клас, ПМГ Акад. С.П. Корольов гр. Благоевград).

Ръководители на националния отбор са доц. д-р Донка Ташева от Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Светослав Аначков от катедра „Инженерна химия и фармацевтично инженерство“ към същия факултет.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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