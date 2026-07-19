"Хотелите са празни, няма туристи никъде": Коя е тази дестинация?

Защо пътуването до тази страна стана непривлекателно?

Туризмът е един от основните стълбове на кубинската икономика от години. Известен с белите си пясъчни плажове, колониалните си градове и карибския чар, островът е привлякъл милиони посетители от цял ​​свят. Днес картината е съвсем различна. Улиците, които някога са гъмжали от туристи, са почти пусти, хотелите работят с минимален брой гости, а нарастващите икономически проблеми допълнително задълбочават кризата, пише N1.

Кубинската икономика започна рязко да отслабва след нова вълна от американски санкции, наложени от администрацията на президента Доналд Тръмп. С нарастващия недостиг на основни стоки и намаляващите приходи, някога милиардният туристически сектор е особено силно засегнат.

Последиците са видими в цялата страна, особено в историческия център на Хавана. Старата част на града, Ла Хавана Виеха, известна като един от най-добре запазените колониални комплекси в Северна и Южна Америка, сега изглежда почти изоставена.

Статистиката показва колко сериозна е ситуацията. През първите пет месеца на тази година само около 360 000 чуждестранни туристи са посетили Куба, което е спад с 58% в сравнение със същия период на миналата година. За сравнение, Доминиканската република е привлякла десет пъти повече туристи само за шест месеца.

Санкциите допълнително изостриха кризата

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Проблемите не започнаха само с намаляване на броя на туристите. Американска военна операция във Венецуела по-рано тази година прекъсна един от основните петролни източници за Куба. Скоро последваха нови мерки на САЩ, които допълнително ограничиха доставките на гориво до острова.

Последиците бяха сериозни. Някои авиокомпании отмениха полети, защото вече не можеха да зареждат самолетите си с гориво в Куба, което допълнително намали броя на пристигащите.

Същевременно Вашингтон засили натиска върху чуждестранни компании, които си сътрудничат с кубинските военни, контролиращи голяма част от туристическия сектор. В резултат на това много международни хотелски вериги решиха да напуснат Куба.

Американската администрация твърди, че целта на тези мерки е да се окаже натиск върху кубинските власти да отворят политическата система и да позволят по-големи чуждестранни инвестиции, включително в туризма.

В интервю за Axios през юни Доналд Тръмп сравни туристическия потенциал на Куба с петролното богатство на Венецуела.

„Венецуела има петрол. Куба няма. Но Куба има красиви недвижими имоти и фантастична брегова линия“, каза Тръмп, докато администрацията му обмисля нови мерки за натиск върху Хавана, включително, според медийни съобщения, дори възможността за военна намеса.

Пътуването до Куба стана непривлекателно

Туристическият сектор беше силно засегнат по време на пандемията от коронавирус и възстановяването му така и не се осъществи напълно. Нова вълна от санкции допълнително обезкуражи потенциалните посетители.

Директорката на туристическата агенция „Кубания“ Луси Дейвис казва, че мнозина вече не искат да пътуват до страна, която е изправена пред толкова много проблеми.

„Хората могат да приемат определени неудобства по време на почивка, но посещението на Куба днес все повече прилича на един вид тъмен туризъм“, казва тя.

Сега агенцията ѝ се фокусира повече върху събирането на хранителни дарения за местните жители, отколкото върху организирането на туристически пътувания. Тя казва, че бивши клиенти искат да помогнат на кубинците, борещи се с недостига на храна, и това се е превърнало и в начин служителите на агенцията да запазят работата си.

„Постоянно чувам истории за хора, които гладуват. Не можем да помогнем на всички, но искаме да направим каквото можем“, казва Дейвис.

Хотелите останаха без гости

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Кубинските власти прекараха последните десет години, наливайки огромни суми пари в изграждането на нови хотели, вярвайки, че туризмът ще бъде двигателят на развитието на страната. Много от тези съоръжения обаче сега са почти празни.

Въпреки че съществуващите хотели са предимно празни, кубинските власти продължават да строят нови. В резултат на това многобройните недовършени или почти празни хотели се превърнаха в символ на упадъка на сектор, който в продължение на десетилетия се смяташе за най-голямата надежда на кубинската икономика.