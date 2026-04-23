866 лв. на месец: Линията, под която живеят 1,37 млн. българи

bTV Бизнес екип

През 2025 г. линията на бедност в България достига 866.67 лв. средномесечно на човек. Под тази граница живеят 1 368 700 души или 21.2% от населението. Това показват най-новите данни на Национален статистически институт от изследването „Статистика на доходите и условията на живот (SILC)“, цитирани от НСИ. Данните са в левове, тъй като през 2025 г. България все още не е приела еврото.

На пръв поглед има леко подобрение – делът на бедните намалява с 0.5 процентни пункта спрямо 2024 г. Но зад тази малка промяна стоят дълбоки структурни проблеми: зависимост от социални трансфери, ниско образование, нестабилна заетост и сериозни регионални и етнически различия.

Социалните плащания: тънката граница между бедност и оцеляване

Снимка: НСИ

Данните показват колко решаваща е ролята на пенсиите и социалните помощи. Ако се извадят всички социални трансфери (вкл. пенсии) от доходите на домакинствата, бедността скача от 21.2% на 45.4%. Ако останат само пенсиите, но се махнат останалите помощи – бедността става 29.0%.

Това означава, че без социалната система почти всеки втори българин би бил под линията на бедност.

Работещи, но бедни

През 2025 г. 11.8% от заетите между 18 и 64 г. са „работещи бедни“.

Най-рисковата група са хората на непълно работно време -34.2% от тях са бедни, което е три пъти повече от работещите на пълен работен ден.

Образованието е решаващо - 47.2% от работещите с начално или без образование са бедни. Само 4.3% от работещите с висше образование попадат под линията. Тук бедността вече не е само въпрос на безработица, а на нискоквалифициран труд с ниско заплащане.

Снимка: НСИ

Най-висок риск от бедност има при:

  • Двама възрастни с три или повече деца – 52.3%
  • Самотен родител с деца – 40.4%
  • Самотно живеещи възрастни над 65 г.

При едночленните домакинства жените са по-уязвими от мъжете.

Етнически различия, които не могат да бъдат пренебрегнати

Проучването показва драстични разлики 15.1% бедност сред самоопределилите се като българи, 65.5% сред самоопределилите се като роми, а 55.3% от ромската общност живее в тежки материални и социални лишения (ограничения в поне 7 от 13 базови показателя за нормален живот).

Как изглеждат „материалните лишения“ 

През 2025 г.:

  • 5% от хората не могат да посрещнат неочакван разход
  • 1% не могат да си позволят едноседмична почивка
  • 4% не могат да подменят стара мебелировка
  • 7% не могат да си купят два чифта обувки според сезона
  • 9% не могат да си купят нови дрехи

15% от населението живее в тежки материални и социални лишения.

Най-висока линия на бедност:

  • София (столица) – 1304 лв.
  • Варна – 977 лв.
  • Русе – 904 лв.

Най-висок дял бедни спрямо местната линия:

  • Стара Загора – 28.4%
  • Сливен – 23.9%
  • Търговище – 23.7%

Най-нисък:

  • Враца – 10.5%
  • Кюстендил – 12.1%
  • Габрово – 12.3%

Комбинираният показател показва, че 29% от българите, което се равнява на 1,87 милиона души, са в риск от бедност и социално изключване. Това е почти всеки трети човек в страната.

Бедността в България през 2025 г. не е просто липса на доход. Тя е липса на образование, липса на стабилна работа, липса на равен старт за децата, зависимост от социалната система и силно изразени регионални и етнически неравенства.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

