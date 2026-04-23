866 лв. на месец: Линията, под която живеят 1,37 млн. българи

През 2025 г. линията на бедност в България достига 866.67 лв. средномесечно на човек. Под тази граница живеят 1 368 700 души или 21.2% от населението. Това показват най-новите данни на Национален статистически институт от изследването „Статистика на доходите и условията на живот (SILC)“, цитирани от НСИ. Данните са в левове, тъй като през 2025 г. България все още не е приела еврото.
На пръв поглед има леко подобрение – делът на бедните намалява с 0.5 процентни пункта спрямо 2024 г. Но зад тази малка промяна стоят дълбоки структурни проблеми: зависимост от социални трансфери, ниско образование, нестабилна заетост и сериозни регионални и етнически различия.
Данните показват колко решаваща е ролята на пенсиите и социалните помощи. Ако се извадят всички социални трансфери (вкл. пенсии) от доходите на домакинствата, бедността скача от 21.2% на 45.4%. Ако останат само пенсиите, но се махнат останалите помощи – бедността става 29.0%.
Това означава, че без социалната система почти всеки втори българин би бил под линията на бедност.
През 2025 г. 11.8% от заетите между 18 и 64 г. са „работещи бедни“.
Най-рисковата група са хората на непълно работно време -34.2% от тях са бедни, което е три пъти повече от работещите на пълен работен ден.
Образованието е решаващо - 47.2% от работещите с начално или без образование са бедни. Само 4.3% от работещите с висше образование попадат под линията. Тук бедността вече не е само въпрос на безработица, а на нискоквалифициран труд с ниско заплащане.
Най-висок риск от бедност има при:
При едночленните домакинства жените са по-уязвими от мъжете.
Проучването показва драстични разлики 15.1% бедност сред самоопределилите се като българи, 65.5% сред самоопределилите се като роми, а 55.3% от ромската общност живее в тежки материални и социални лишения (ограничения в поне 7 от 13 базови показателя за нормален живот).
През 2025 г.:
15% от населението живее в тежки материални и социални лишения.
Комбинираният показател показва, че 29% от българите, което се равнява на 1,87 милиона души, са в риск от бедност и социално изключване. Това е почти всеки трети човек в страната.
Бедността в България през 2025 г. не е просто липса на доход. Тя е липса на образование, липса на стабилна работа, липса на равен старт за децата, зависимост от социалната система и силно изразени регионални и етнически неравенства.
