През 2025 г. търсят 1000 военни със стартова заплата от 2296 лв.

В началото на годината в сила влезе новата база за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност, като ще се образува всяка година въз основа на средната работна заплата за страната за второто тримесечие на предходната година, пише БТА.
Основното месечно възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата - за офицери не по-малко от 1,2, а за офицерски кандидати, сержанти и войници - не по-малко от 1. Т.е заплатите претърпяха увеличение от 30%, което направи най-ниската заплата в размер на 2296 лв.
Армията ще навакса некомплекта си, но няма да стане отведнъж, тази година имаме пари да наемем само 1000 военнослужещи, казва Запрянов в края на октомври. В началото на април беше публикуван Докладът за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2024 г., в който е записано, че некомплектът от военнослужещи е 21,8 %.
Освен по-високите заплати, тази година имаше и множество промени в Закона за отбраната и въоръжените сили и първите осем изтребителя F-16 Block 70 са част от по-големите промени, които съпътстваха Въоръжените ни сили през 2025 г., а некомплектът в армията продължи да е сред основните предизвикателствата.
