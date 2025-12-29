През 2025 г. търсят 1000 военни със стартова заплата от 2296 лв.

С колко скачат заплатите в българската армия през 2025 г.?

В началото на годината в сила влезе новата база за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност, като ще се образува всяка година въз основа на средната работна заплата за страната за второто тримесечие на предходната година, пише БТА.

Основното месечно възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата - за офицери не по-малко от 1,2, а за офицерски кандидати, сержанти и войници - не по-малко от 1. Т.е заплатите претърпяха увеличение от 30%, което направи най-ниската заплата в размер на 2296 лв.

Армията ще навакса некомплекта си, но няма да стане отведнъж, тази година имаме пари да наемем само 1000 военнослужещи, казва Запрянов в края на октомври. В началото на април беше публикуван Докладът за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2024 г., в който е записано, че некомплектът от военнослужещи е 21,8 %.

Koй ĸoлĸo пoлyчaвa?

Снимка: БГНЕС

Boйници - дo 2370 лeвa

Cepжaнти - дo 2485 лeвa

Oфицepcĸи ĸaндидaти -дo 2630 лeвa

Mлaдши oфицepи - дo 2950 лeвa

Cтapши oфицepи - дo 4050 лeвa

Bиcши oфицepи - дo 6700 лeвa

Освен по-високите заплати, тази година имаше и множество промени в Закона за отбраната и въоръжените сили и първите осем изтребителя F-16 Block 70 са част от по-големите промени, които съпътстваха Въоръжените ни сили през 2025 г., а некомплектът в армията продължи да е сред основните предизвикателствата.

