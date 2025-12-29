BGN → EUR
БГ Бизнес През 2025 г. търсят 1000 военни със стартова заплата от 2296 лв.

През 2025 г. търсят 1000 военни със стартова заплата от 2296 лв.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

С колко скачат заплатите в българската армия през 2025 г.?

В началото на годината в сила влезе новата база за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност, като ще се образува всяка година въз основа на средната работна заплата за страната за второто тримесечие на предходната година, пише БТА.

Основното месечно възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата - за офицери не по-малко от 1,2, а за офицерски кандидати, сержанти и войници - не по-малко от 1. Т.е заплатите претърпяха увеличение от 30%, което направи най-ниската заплата в размер на 2296 лв.

Армията ще навакса некомплекта си, но няма да стане отведнъж, тази година имаме пари да наемем само 1000 военнослужещи, казва Запрянов в края на октомври. В началото на април беше публикуван Докладът за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2024 г., в който е записано, че некомплектът от военнослужещи е 21,8 %.

Koй ĸoлĸo пoлyчaвa?

Снимка: БГНЕС

  • Boйници - дo 2370 лeвa
  • Cepжaнти - дo 2485 лeвa
  • Oфицepcĸи ĸaндидaти -дo 2630 лeвa
  • Mлaдши oфицepи - дo 2950 лeвa
  • Cтapши oфицepи - дo 4050 лeвa
  • Bиcши oфицepи - дo 6700 лeвa

Освен по-високите заплати, тази година имаше и множество промени в Закона за отбраната и въоръжените сили и първите осем изтребителя F-16 Block 70 са част от по-големите промени, които съпътстваха Въоръжените ни сили през 2025 г., а некомплектът в армията продължи да е сред основните предизвикателствата. 

