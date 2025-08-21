1 USD
1.67868 BGN
Петрол
66.23 $/барел
Bitcoin
$114,128.0
Последвайте ни
1 USD
1.67868 BGN
Петрол
66.23 $/барел
Bitcoin
$114,128.0
БГ Бизнес 8 от 10 българи използват онлайн каталози

8 от 10 българи използват онлайн каталози

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Три четвърти от потребителите у нас търсят приложения, които показват оферти в реално време

Българските потребители са част от най-активните Европа в търсенето на оферти и планирането на покупки чрез обилни приложения, онлайн каталози и оферти според местоположението си. Въпреки това, анализ на експерти от Shopfully, показва, че купувачите остават предпазливи. Всеки трети българин (31%) не вярва напълно в резултатите, които тези инструменти дават, а 29% посочват, че познанията им за тях са ограничени.

Скептицизъм

Снимка: Shopfully

Според тези данни България е сред най-скептичните пазари в Европа. За сравнение, в Италия недоверието е едва 22%, а в Унгария – 23%, при средно за Европа около 30%. Експерти свързват тази предпазливост с опасения за некоректни оферти, разминаване между обещаното онлайн и реалната наличност в магазина, както и с по-късното навлизане на някои дигитални услуги у нас.

В същото време над 8 от 10 българи (85%) използват онлайн каталози, а близо три четвърти (74%) търсят приложения, които показват оферти в реално време. Тези показатели надхвърлят средните за Европа стойности. Това показва, че клиентите са отворени към новите технологии, но очакват сигурност и прозрачност, преди да им се доверят напълно.

Българите пазаруват онлайн като никога досега – пазарът се удвои за 4 години

Предизвикателства пред търговците

Профилът на българския куповач може да затрудни търговците, но и да създаде нови възможности. Онези, които успеят да превърнат първоначалното любопитство в доверие, ще спечелят клиенти, готови да се връщат отново и отново. Според експертите от Shopfully, има няколко начина за ангажиране на „любопитния, но предпазлив куповач“:

  • Сегментиране на аудиторията – активните търсачи на оферти трябва да срещат марката в канали за сравнение на цени и дигитални каталози, а клиентите в близост до магазин – чрез оферти в реално време.
  • Локална релевантност – посланията, адаптирани към конкретен обект или квартал, увеличават ефективността и вдъхват доверие.
  • Прозрачност и последователност – ясните цени и наличности, подкрепени от изпълнение на обещаното в магазина, са ключови за изграждане на дългосрочно доверие.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата