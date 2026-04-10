В кои дни ще може да паркираме безплатно в София?

Ще има ли извънреден транспорт?

София се подготвя за предстоящите великденски празници с облекчения за шофьорите и промени в графика на градския транспорт. Столичани и гостите на града ще могат да се придвижват по-свободно, но при спазване на правилата за безопасност.

Зоните за почасово платено паркиране няма да работят от Разпети петък до втория ден на Възкресение Христово. Ограниченията отпадат за дните 10, 11, 12 и 13 април.

От Центъра за градска мобилност призоваха шофьорите да спазват общите правила за спиране и безопасност в града въпреки липсата на таксуване, пише БГНЕС.

Част от градския транспорт в София, включително и метрото, ще работи с удължено работно време за Великден. Великденската нощ ще бъде обслужвана с разписания с удължено работно време до 01:30 ч.