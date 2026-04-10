В кои дни ще може да паркираме безплатно в София?

Ще има ли извънреден транспорт?
София се подготвя за предстоящите великденски празници с облекчения за шофьорите и промени в графика на градския транспорт. Столичани и гостите на града ще могат да се придвижват по-свободно, но при спазване на правилата за безопасност.
Зоните за почасово платено паркиране няма да работят от Разпети петък до втория ден на Възкресение Христово. Ограниченията отпадат за дните 10, 11, 12 и 13 април.
От Центъра за градска мобилност призоваха шофьорите да спазват общите правила за спиране и безопасност в града въпреки липсата на таксуване, пише БГНЕС.
Част от градския транспорт в София, включително и метрото, ще работи с удължено работно време за Великден. Великденската нощ ще бъде обслужвана с разписания с удължено работно време до 01:30 ч.
- Линии 1, 2 и 4 на метрото ще се движи на интервали от 12 до 24 минути, линия 3 – на интервал от 20 минути.
- Автобуси с номера 64 и 72 ще минават на 50 минути, 73 и 83 - на 65 минути, а линия 85 – на 70 минути.
- Тролей № 2 ще се движи на 50 минути, № 7 – на 45 минути, а № 9 – на 40 минути.
- Трамвай № 5 ще минава на 30 минути, № 7 – на 40 минути, № 27 – на 40 минути, № 10 – на 60 минути, № 11 и № 1 – на 60 минути и номера 20 и 22 – на 50 минути.