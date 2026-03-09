10% ръст на жените изпълнителни директори в бизнеса

България заема 4-то място в Източна Европа и Централна Азия по дял на жените в бордовете

Последният годишен преглед на Българската фондова борса (БФБ), представен на 9 март 2026 г., разкрива обещаващи тенденции за присъствието на жените в корпоративното управление. Данните показват стабилен ръст и затвърждават позицията на страната като регионален лидер по отношение на равенството между половете в бордовете.

Какво показват данните?

От общо 325 дружества, регистрирани за търговия на БФБ, статистиката е следната: 64% (207 компании) имат поне една жена в своя управителен орган (УО), което е ръст от 5% спрямо 2024 г. 23% (74 компании) се ръководят от жени на позиция изпълнителен директор – увеличение с 10% за една година.14% (47 компании) имат мениджмънт, съставен единствено от жени изпълнителни директори.Едва 2.5% (8 компании) разполагат с управителен орган, съставен изцяло от жени, което бележи спад от 41% спрямо предходната година.

Дългосрочна тенденция (2021 – 2025)

Анализът на 4-годишния период показва положителна еволюция в професионалното израстване на жените. Делът на жените в УО е нараснал с 6%. Жените на позиции изпълнителен директор са се увеличили със 7%. Наблюдава се лек спад от 6% при бордовете, съставени изцяло от жени.

Секторен анализ и пазарна значимост

Присъствието на жени в управлението не е равномерно разпределено по сектори, но има пряка връзка с пазарната капитализация. Транспортът и строителството водят класацията с 80% участие на жени в бордовете, следвани от финансите (73%) и енергетиката (72%).

Секторът на търговията показва най-ниски нива – едва 20%, което е 4 пъти по-малко от лидерите. Компаниите с жени в управлението държат 70% от пазарната капитализация на БФБ. Това представлява 7.92 млрд. лв. от общо 11.36 млрд. лв. пазарна стойност.

България на международната сцена

България заема престижното 4-то място в Източна Европа и Централна Азия по дял на жените в бордовете с 25%. Това е с 5 процентни пункта над средното за региона (20%). Страната ни изпреварва държави като Полша (19%), Унгария (19%) и Румъния (18%), нареждайки се веднага след Словакия, Украйна и Чехия.

Сравнение по пазарни сегменти

Различните структури на борсата показват специфични резултати. Членовете на БФБ (посредници и банки) са първенци с 49% жени изпълнителни директори – над два пъти повече от средното ниво.

В SOFIX 15-те компании имат 66% жени в УО и 20% жени изпълнителни директори.Beam пазар. Компаниите на пазара за растеж имат по-скромно присъствие на жени в УО (41%) и на позиции изпълнителен директор (18%).

