BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.67911 BGN
Петрол
64.26 $/барел
Bitcoin
$96,938.4
Последвайте ни
1 USD
1.67911 BGN
Петрол
64.26 $/барел
Bitcoin
$96,938.4
Топ 5 Това са най-скъпите ресторанти в света

Това са най-скъпите ресторанти в света

bTV Бизнес екип

Луксозното хранене отдавна не е просто удоволствие, то е преживяване

Луксозното хранене отдавна не е просто удоволствие — то е преживяване, изкуство и често част от имиджа на глобалния елит. В свят, в който богатството все повече се изразява чрез преживявания, а не вещи, най-скъпите ресторанти на планетата предлагат не просто меню, а емоционално пътешествие, достъпно за малцина.

Masa – Ню Йорк, САЩ

В сърцето на Манхатън, в Time Warner Center, ресторантът Masa предлага едно от най-ексклузивните суши изживявания в света. Готвачът и собственик Маса Такаяма, носител на три звезди „Мишлен“, лично приветства гостите си. Менюто няма фиксирана форма – всичко зависи от това какво е пристигнало прясно от Япония.

Къде можете да опитате най-скъпата вечеря в света?

С капацитет от едва 26 места и тричасово кулинарно представление, цената е около 400 евро без напитки и данъци, но обикновено цялостното преживяване там излиза около 1950 долара на човек. Бутилка отлежало вино Château Margaux Bordeaux 1995 струва 1500 долара, а дори отмяната на резервация се таксува с 200 долара.

SubliMotion – Ибиса, Испания

От откриването си през 2014 г., SubliMotion в Ибиса е сред челните позиции на най-скъпите ресторанти в света. Разположен в хотел Hard Rock на Плая д’ен Боса, под ръководството на звездния готвач Пако Ронсеро, този ресторант съчетава висша кухня, изкуство и технологии в едно мултисензорно приключение.

Менюто включва 20 ястия, всяко от които е част от цялостна визуална и емоционална постановка. Масите и стените са превърнати в екрани, светлината и влажността се адаптират към вкуса и аромата на храната, а цветовете са подбрани така, че да влияят на настроението на гостите.

Заради еврото: Ресторантьори притеснени, отказват да работят на Нова година

Това уникално „емоционално преживяване“ струва около 1700 евро на човек, без напитките. Салонът побира едва 12 гости, което прави резервацията истинско предизвикателство.

, Япония

Kitcho в Киото е храм на традиционната японска кулинарна философия кайсеки. Гостите не избират ястията си – вместо това, екипът на тризвездния готвач Кунио Токуока предлага внимателно подбрано сезонно меню, което се променя ежедневно.

Поднесените ястия са не просто храна, а произведения на изкуството, в които се обръща внимание на всеки детайл – от цвета на чинията до формата на зеленчука. Пълното меню струва около 600 долара, което го прави не само гурме преживяване, но и урок по японска естетика и ритуалност.

В луксозния хотел Le Meurice, един от най-престижните адреси в Париж, готвачът Ален Дюкас предлага тристепенно меню за около 480 евро. Интериорът напомня Версайския дворец – мрамор, злато и кристал, а гледката към градините на Тюйлери само допълва усещането за френски разкош. Дюкас е известен със своята прецизност и минимализъм, а ястия като омар с картофи и деликатеси от токачки са издигнати до нивото на висше изкуство.

Съвети за ресторантьори: 3 трика за повече туристи във вашето заведение

Alain Ducasse au Plaza Athénée – Париж, Франция

Още едно творение на Ален Дюкас — ресторантът в хотел Plaza Athénée е символ на устойчивия лукс. Менютата тук са фокусирани върху природата и здравословното хранене, с ястия, приготвени без излишна мазнина, сол или захар.

Детско меню струва „само“ 120 евро, а основното гурме меню за възрастни – няколко пъти повече. Ресторантът комбинира екология, елегантност и иновация, което го прави модел за бъдещето на високата кухня.

Тези пет ресторанта доказват, че най-скъпите кулинарни преживявания в света не се измерват само с цената, а с емоцията, детайла и усещането за изключителност.

В епоха, в която богатството се изразява чрез преживявания, не е изненадващо, че все повече клиенти са готови да инвестират хиляди евро не в предмет, а в вкус, който не може да се повтори.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата