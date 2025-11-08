BGN → EUR
Къде можете да опитате най-скъпата вечеря в света?

Къде можете да опитате най-скъпата вечеря в света?

bTV Бизнес екип

За всяко едно от ястията се създава тематичен пейзаж

Найскъпият ресторант в света е Sublimotion в Ибиса, Испания. Атмосферата в заведението е високотехнологична и подготвя за посетителите лазерни шоута, прожекции на екрани и виртуални сетинги.

Снимка: Getty Images / iStock

Шефът в Sublimotion е прочутият испански готвач Paco Roncero, носител на две звезди Мишлен“. Менюто, което той представя, е 10степенно и включва иновативни ястия, които се възприемат поскоро като произведения на изкуството, отколкото просто храна. За всяко едно от ястията се създава тематичен пейзаж например страната на произход на продукта или друга вдъхновяваща тема. В един момент гостите получават дори очила за виртуална реалност, за да се насладят на храната си в метавселена“.

5000 евро за монета от 2 евро? Това са най-ценните монети

Продължителността на изживяването е около три часа, като едновременно могат да присъстват само до 12 гости. Гостите определят ресторантът като цял спектакъл: интериор, звук и проекциите. Официалната цена за изживяването е около 1650 евро на човек, включително вина и изискани спиртни напитки. Има и тематични сезонни вечери с цена до около 1800 евро на човек, предава lapatiala. 

За всеки, който обмисля да резервира, е важно да се знае, че местата са крайно ограничени само 12 души на вечер, и сезона на работа е обикновено от началото на юни до края на септември. Също така резервациите изискват депозит и резервация няколко месеца по-рано. 

