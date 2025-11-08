Къде можете да опитате най-скъпата вечеря в света?

За всяко едно от ястията се създава тематичен пейзаж

Най‑скъпият ресторант в света е Sublimotion в Ибиса, Испания. Атмосферата в заведението е високотехнологична и подготвя за посетителите лазерни шоута, прожекции на екрани и виртуални сетинги.

Шефът в Sublimotion е прочутият испански готвач Paco Roncero, носител на две звезди „Мишлен“. Менюто, което той представя, е 10‑степенно и включва иновативни ястия, които се възприемат по‑скоро като произведения на изкуството, отколкото просто храна. За всяко едно от ястията се създава тематичен пейзаж — например страната на произход на продукта или друга вдъхновяваща тема. В един момент гостите получават дори очила за виртуална реалност, за да се насладят на храната си „в метавселена“.

Продължителността на изживяването е около три часа, като едновременно могат да присъстват само до 12 гости. Гостите определят ресторантът като цял спектакъл: интериор, звук и проекциите. Официалната цена за изживяването е около 1650 евро на човек, включително вина и изискани спиртни напитки. Има и тематични сезонни вечери с цена до около 1800 евро на човек, предава lapatiala.

За всеки, който обмисля да резервира, е важно да се знае, че местата са крайно ограничени — само 12 души на вечер, и сезона на работа е обикновено от началото на юни до края на септември. Също така резервациите изискват депозит и резервация няколко месеца по-рано.

