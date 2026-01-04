Това са най-богатите пътници на "Титаник"

От „непотопяемия“ кораб до потъналите милиони

В ранните часове на 15 април 1912 г. повече от 1500 души намират смъртта си в ледените води на Атлантика, когато „Титаник“ потъва след сблъсък с айсберг. Макар близо 60% от пътниците в първа класа да оцеляват, сред жертвите и оцелелите се открояват някои от най-богатите хора на своето време – милионери, индустриалци, наследници и звезди. Ето кои са петимата най-богати пътници на „Титаник“ и какво се случва с тях.

1. Джон Джейкъб Астор IV – най-богатият човек на борда и в Америка

Джон Джейкъб Астор IV не просто е най-богатият пасажер на „Титаник“ – той е най-богатият човек в САЩ и един от най-заможните в света. Роден в легендарната фамилия Астор, той натрупва огромно състояние от недвижими имоти, но се изявява и като писател и изобретател.

По време на фаталното пътуване Астор е със своята млада съпруга Мадлен, бременна в петия месец. Тя е спасена, но той остава на борда. Тялото му е открито по-късно, с 2440 долара в брой в джобовете – сума, равняваща се на десетки хиляди днес. Четири месеца по-късно Мадлен ражда сина им – „бебето на Титаник“.

2. Бенджамин Гугенхайм – „Сребърният принц“

Състояние, оценявано на около 4 милиона долара през 1912 г., превръща Бенджамин Гугенхайм в един от най-богатите пътници на кораба. Наследник на минна империя, той е известен с прякора „Сребърният принц“.

Гугенхайм пътува с любовницата си Леонтин Обарт и обслужващ персонал. След като помага на дамите да се качат в спасителните лодки, той се преоблича във вечерно облекло и произнася прочутите думи: „Облякохме се по най-хубавия начин и сме готови да слезем като джентълмени.“ Тялото му никога не е открито.

3. Джордж Дънтън Уайднър – наследник на американска империя

Син на индустриалеца Питър Арел Браун Уайднър, Джордж е част от едно от най-богатите семейства в Америка. Баща му оставя след себе си състояние от 35 милиона долара през 1915 г. – еквивалент на стотици милиони днес.

Джордж пътува със съпругата си Елинор и сина им Хари. Двамата мъже помагат на Елинор да се качи в спасителна лодка, но сами не оцеляват. Телата им никога не са намерени. В тяхна памет семейството поръчва прочутите витражи на Луис Комфорт Тифани.

4. Исидор Щраус – съсобственикът на Macy’s

Сред най-богатите пътници на „Титаник“ е и Исидор Щраус – съсобственик на универсалния магазин Macy’s и символ на американския успех. Макар подробностите около съдбата му да често остават извън учебниците, името му остава завинаги свързано с трагедията и с елита, който корабът превозва в първа класа.

5. Джордж Деник Уик – стоманеният магнат от Охайо

Роден през 1854 г. в Охайо, Джордж Деник Уик е индустриалец и съосновател на Youngstown Sheet and Tube Company, един от водещите производители на стомана в САЩ. През 1900 г. той става първият президент на компанията, но влошеното му здраве го принуждава да си вземе почивка.

През 1912 г. Уик предприема европейско пътуване със съпругата си Мери и дъщеря си, също Мери, с надеждата да възстанови силите си. Те се качват на „Титаник“ в Саутхемптън, придружени от роднини. Всички жени от семейството оцеляват.

Според свидетелски разкази Джордж е видян за последно да маха на близките си, докато те се спускат в спасителните лодки. Самият той загива, а тялото му никога не е открито. По това време състоянието му се оценява на 900 000 долара – около 30 милиона долара в днешни пари. В негова памет град Йънгстаун спазва петминутно мълчание, включително в заводите на собствената му компания.

