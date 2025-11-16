''Продадохме всичко и се преместихме в ''Малдивите на Европа'', но има два недостатъка"

Животът в рая не е съвършен

Когато Сандра и Джеф Майерник от Орегон решават да натиснат „рестарт“ на живота си, те го правят по най-драстичния начин: продават абсолютно всичко – къща, коли, дори ценната си колекция от произведения на изкуството. Целта им? Да избягат от растящите разходи в САЩ и да намерят място, където ежедневието е по-леко и по-спокойно.

След години на пътувания и престой в Португалия, Испания, Франция, Мексико и Аржентина, двамата най-накрая откриват своя „рай“ – Саранда, перлата на Албанската ривиера. Място, което National Geographic нарича „Малдивите на Европа“ заради лазурното море, белите пясъчни плажове и спокойната атмосфера, която запленява всеки посетител.

Рай с две препятствия

Снимка: iStock

В интервю за Business Insider Джеф разказва, че красотата на Саранда и ниските разходи за живот са несъмнен плюс, но двойката бързо се сблъсква с два сериозни проблема валутата и езикът.

„Работим с напълно различна валута и различен език. Всяко пазаруване изисква малко повече усилия“, признава той.

Оказва се, че дори най-елементарни дейности като посещение на магазина могат да се превърнат в предизвикателство.

Джеф разказва с усмивка за момент, в който купил пакет, приличащ на шунка, но това изобщо не била шунка.

„В САЩ влизах в Kroger и всичко беше ясно. Тук дребните неща понякога могат да бъдат разочароващи.“

По-бавен живот, по-малко стрес

Снимка: iStock

Въпреки малките ежедневни препятствия, Сандра и Джеф са категорични, че решението им е правилно. Ритъмът на живот в Саранда е значително по-спокоен от този в САЩ.

„Хората тук изглеждат по-малко забързани и стресирани“, казва Джеф.

За Сандра промяната е още по-осезаема: „Целият стрес просто се изпари“, споделя тя.

Животът в Европа: по-здравословен и по-достъпен

Сред най-големите плюсове двойката изтъква значително по-ниските разходи за жилище, по-достъпно здравеопазване, по-здравословно хранене и възможността да се наслаждават на море и природа ежедневно

Единственият недостатък, който не могат да „решат“, е разстоянието до семейството им в САЩ – единственият фактор, който прави новия им живот малко по-труден.

