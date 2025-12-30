Най-тегленото приложение в България за 2025 г., не е TikTok

Вижте кое е то

Ако очаквате TikTok, Instagram или някой пореден месинджър да оглавява класацията за най-теглени приложения у нас, време е за изненада. Тази година една от най-известните приложения в света дори не влиза в ТОП 5 на най-теглени за 2025 г. По данни на Similarweb, валидни към 27 декември 2025 г., българите са имали друг фаворит. И той идва не от социалните мрежи, а от света на кратките сериали. Ето кои са топ 4 най-теглените приложения в България за 2025 г. от потребителите на Android.

1. ReelShort – сериалите на бързи обороти

Снимка: Google Play

На първо място в България за 2025 г. се нарежда ReelShort – Stream Drama & TV. Приложението предлага къси, динамични епизоди – мелодрами, романтични истории и сюжетни обрати, които се случват по-бързо, отколкото успявате да си направите кафе. Често този тип „сериали“ използват изключително зле написан сценарии да не говорим за актьорската игра.

2. ChatGPT – изкуственият интелект като ежедневие

Снимка: EPA/Reuters

На второ място е ChatGPT, приложението, което през 2025 г. окончателно премина от към „ежедневен инструмент“, без който повечето хора не могат. Българите го използват за всичко - от писане на текстове и преводи до помощ с домашни, работа и идеи „какво да сготвя тази вечер“. Фактът, че ChatGPT е второто най-теглено приложение в страната, показва не само интерес към AI, а и бързото му навлизане в нормалния живот.

3. Block Blast! – класическа зависимост

Снимка: Google Play

Миналата година Block Blast! заемаше първо място в класацията на най-теглети приложения. Тази година приложението влиза в ТОП 3 на почетната трета позиция. Block Blast!. Това е пъзел игра, която предлага блокчета, редове и онова удовлетворение, когато всичко си дойде на мястото.

4. Trendyol – пазаруването никога не спи

Четвъртото място е за Trendyol – Online Alışveriş. Турската платформа за онлайн пазаруване продължава да печели българската аудитория с агресивни намаления, бърза доставка и безкрайно скролване.

