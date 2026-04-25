1 USD
1.1712 BGN
Петрол
105.88 $/барел
Bitcoin
$77,715.6
Топ 5 най-скъпите хотелски стаи в света

bTV Бизнес екип

Две от тях са в Европа

Луксозният туризъм отдавна не се измерва само с пет звезди, а с преживявания, ексклузивност и престиж. В най-високия сегмент на хотелиерския бизнес съществуват хотелски стаи и апартаменти, чиято цена за една нощ надхвърля годишния доход на средностатистически човек.

Тези ултралуксозни апартаменти предлагат не просто настаняване, а уникален начин на живот-  лични икономи, частни басейни, панорамни гледки и интериор, създаден от световни дизайнери.

Ето кои са петте най-скъпи хотелски стаи в света и какво оправдава астрономическите им цени.

Empathy Suite – Palms Casino Resort, Лас Вегас

Цена: около 100 000 долара на вечер

На първо място е Empathy Suite в Palms Casino Resort в Лас Вегас – една от най-екстравагантните хотелски стаи в света.

Апартаментът е проектиран от британския артист Деймиън Хърст и се простира на над 830 квадратни метра. Разполага с:

  • две спални;
  • частен басейн;
  • тераса с изглед към Лас Вегас;
  • произведения на изкуството за милиони долари;
  • 24-часов иконом.
Само произведенията на изкуството в стаята се оценяват на милиони, което превръща престоя в комбинация между хотелско настаняване и частна художествена галерия.

Royal Penthouse Suite – Hotel President Wilson, Женева

Цена: около 80 000 долара на вечер

Royal Penthouse Suite в Hotel President Wilson в Женева е легендарен сред политически елити, знаменитости и милиардери.

Разположен на целия последен етаж на хотела, апартаментът предлага:

  • 12 спални;
  • частен асансьор;
  • билярдна зала;
  • роял Steinway;
  • панорамна гледка към Женевското езеро.

С площ от близо 1700 квадратни метра, това е един от най-големите хотелски апартаменти в Европа. Известен е и със своята изключителна сигурност — бронирани прозорци и специални системи за защита.

The Mark Penthouse – The Mark Hotel, Ню Йорк

Цена: около 75 000 долара на вечер

В сърцето на Манхатън, The Mark Penthouse е най-скъпият хотелски апартамент в САЩ.

Разположен на два етажа и с площ над 1000 квадратни метра, той включва:

  • пет спални;
  • шест бани;
  • библиотека;
  • огромна всекидневна;
  • тераса с изглед към Central Park.

Апартаментът често се използва за ексклузивни събития и частни партита, което го превръща в престижна локация не само за нощувка, но и за бизнес събирания.

Penthouse Suite – Hôtel Martinez, Кан

Цена: около 53 000 долара на вечер

По време на филмовия фестивал в Кан цените в луксозните хотели достигат впечатляващи нива, а Penthouse Suite в Hôtel Martinez е сред най-скъпите.

Апартаментът предлага:

  • над 1000 квадратни метра площ;
  • частна тераса;
  • джакузи;
  • панорамна гледка към Средиземно море;
  • интериор в стил арт деко.

Това е предпочитано място за знаменитости по време на фестивала и символ на лукса на Френската Ривиера.

Ty Warner Penthouse – Four Seasons Hotel, Ню Йорк

Цена: около 50 000 долара на вечер

Ty Warner Penthouse в Four Seasons New York е пример за архитектурен разкош и персонализирано обслужване.

Изграждането на апартамента е струвало над 50 милиона долара, а гостите получават:

  • 360-градусова гледка към Ню Йорк;
  • личен иконом;
  • частен шофьор с Rolls-Royce;
  • интериор от редки материали като оникс и злато.

Стаята е символ на свръхлукса в хотелската индустрия и пример как премиум сегментът продава не квадратни метри, а статус.

На пръв поглед подобни цени изглеждат трудно обясними, но пазарът на ултралуксозен туризъм расте устойчиво. Основните клиенти на тези апартаменти са:

  • милиардери;
  • знаменитости;
  • държавни лидери;
  • корпоративни клиенти;
  • участници в престижни събития.

За тях цената е второстепенна спрямо ексклузивността, сигурността и престижа. Според анализатори именно този сегмент носи изключително високи маржове на печалба и е ключов за позиционирането на хотелските брандове в глобалния луксозен пазар. Най-скъпите хотелски стаи в света показват, че в луксозната индустрия стойността се определя не само от удобствата, а от усещането за недостъпност и престиж.

Хотелите инвестират милиони в подобни апартаменти не само за директни приходи, а за изграждане на имидж, който повишава стойността на целия бранд. В света на ултралукса една хотелска стая не е просто място за сън - тя е символ на статус, влияние и бизнес позициониране.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

