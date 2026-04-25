Опасна красота: Кристална пещера, в която никой не може да остане повече от 15 минути

Каква е историята на пещерата?

През 2000 г. миньори, търсещи нови находища на руда, се натъкнали на гледка, която сякаш принадлежала на друга планета: огромни млечнобели кристали , растящи от стените, пода и тавана на пещерата. Тези кристали, дълги повече от десет метра и широки почти метър, изпълват пространството като гигантски стълбове. Най-големият сред тях е дълъг 11,40 метра, има обем около пет кубически метра и приблизително тегло от 12 тона, съобщава N1.

Историята на пещарата

Историята на Кристалната пещера започва преди приблизително 26 милиона години, когато магмата започва да се издига под днешната област. Тази топлина загрява богатата на минерали вода, която се просмуква в пукнатините на варовиковата скала.

Във вода, богата на калциев сулфат, започнали да се образуват кристали от гипс или селенит. Температурата играела ключова роля. Докато водата била много гореща, минералът анхидрит преобладавало. С постепенното охлаждане на водата анхидритът започнал да се разтваря и от този разтвор започнали да растат кристали от гипс.

Но това, което прави тази пещера уникална, е перфектният баланс на условията: водата съдържаше достатъчно минерали, за да насърчи растежа, но не и образуването на голям брой кристали. Ето как няколко от тях получиха шанс да растат - и то за невероятно дълго време.

Защо са пораснали толкова големи тук?

Учените са изчислили, че тези кристали са расли почти невероятно бавно. За да достигне един кристал дебелина от един метър, е трябвало да минат почти милион години. С други думи, растежът е бил толкова бавен, че дебелината на лист хартия би се увеличавала само на всеки 200 години.

В същата планина има и други пещери с кристали, но нито един от кристалите не достига такива размери. Разликата се състои в скоростта на охлаждане на водата. В по-плитките части, като например така наречената Пещера на мечовете, водата се е охлаждала по-бързо, така че са се образували по-голям брой по-малки кристали. В по-дълбоката Пещера на кристалите температурата е намалявала по-бавно, което е позволявало на по-малко кристали да растат - но до огромни размери.

Екстремни условия

Престоят в пещера е истинско предизвикателство. Температурата достига около 50 градуса по Целзий, а влажността надхвърля 90 процента. При такива условия тялото не може ефективно да се охлажда чрез изпотяване. Поради това изследователите могат да останат вътре само за 10 до 15 минути. Движението е допълнително затруднено от хлъзгави повърхности и остри кристали, а всяка грешна стъпка може да бъде опасна.

Крехка красота

Докато кристалите са растяли във вода в продължение на хиляди години, минните дейности са променили средата им. Изпомпването на водата е осигурило достъп до пещерата, но също така е изложило кристалите на въздуха. Без подкрепата на водата, която частично ги е „носила“, тези огромни кристали рискуват да се напукат под собствената си тежест. Освен това гипсът е много мек минерал, така че дори човешки стъпки оставят следи по повърхността му. Учените също така отбелязват, че излагането на въздух може да доведе до постепенно дехидратиране на кристалите и промени във външния им вид.

Днес достъпът до пещерата е затворен, а нивото на водата в мината отново се покачва. Какво ще се случи с кристалите в бъдеще, учените не могат да знаят със сигурност.