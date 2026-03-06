Курсът на еврото и долара

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
София Тех Парк иска да бъде включен като ускорител от мрежата DIANA на НАТО
Това ще открие нови възможности на българските иноватори
Курсът на еврото се понижи спрямо долара в сутрешната търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация.
Единната валута се котира за 1,1611 долара или с 0,06 на сто над нивото на затваряне от вчера.
Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1618 долара за едно евро, съобщава БТА.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Това ще открие нови възможности на българските иноватори
Природният газ се продаваше на цена от 32 евро за мегаватчас на 27 февруари