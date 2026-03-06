Курсът на еврото и долара

Курсът на еврото се понижи спрямо долара в сутрешната търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се котира за 1,1611 долара или с 0,06 на сто над нивото на затваряне от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1618 долара за едно евро, съобщава БТА.

