×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1618 BGN
Петрол
80.37 $/барел
Bitcoin
$70,517.2
Последвайте ни
1 USD
1.1618 BGN
Петрол
80.37 $/барел
Bitcoin
$70,517.2
Свят Курсът на еврото и долара

Курсът на еврото и долара

Свят

bTV Бизнес Новините

Курсът на еврото се понижи спрямо долара в сутрешната търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация. 

Единната валута се котира за 1,1611 долара или с 0,06 на сто над нивото на затваряне от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1618 долара за едно евро, съобщава БТА. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата